Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Дрони СБУ атакували одразу два нафтопереробні заводи у Росії, Залужний і Буданов отримали звання Герой України, а польські фермери розпочали блокаду українського кордону.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Атака дронів на НПЗ у Росії

У Краснодарському краї РФ цієї ночі безпілотниками було атаковано одразу два нафтопереробні заводи. За інформацією джерел РБК-Україна, за операцією стоїть СБУ.

Так, на Ільському НПЗ сталася велика пожежа, було вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. А ціна такої установки становить близько 50 млн доларів.

Крім того, по Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

​​Іл-76

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених не було на борту літака Іл-76, який зазнав катастрофи у Росії 24 січня. Втім, за його словами Україна не має достатньо інформації про те, чи живі полонені, яких мали обміняти того дня.

Залужний та Буданов отримали звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову. Їм також вручили ордени "Золота зірка", йдеться в указах глави держави.

Сирський зробив першу заяву на посаді головкома

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці - завдання штабів усіх рівнів. А життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Крім того, застосування безпілотних систем, сучасних засобів РЕБ він назвав одним з майбутніх векторів побудови перемоги у війні.

Стало відомо, хто може увійти в команду Сирського

За даними РБК-Україна, Генеральний штаб ЗСУ може очолити генерал Анатолій Баргилевич, а Сухопутні війська - замміністра оборони Олександр Павлюк. Крім того, в команду нового головкома ЗСУ може увійти Ганна Маляр і не тільки.

ТЦК працюватимуть цілодобово

Кабінет міністрів України дозволив ТЦК працювати цілодобово на час воєнного стану.

Тепер ТЦК у цілодобовому режимі зможуть:

розглядати справи про адмінправопорушення,

накладати адміністративні стягнення,

проводити з визначеною періодичністю медогляди (для районних ТЦК та СП)

вести персонально-якісний облік призовників.

Україна

Дубінського залишили в СІЗО

Печерський суд Києва сьогодні продовжив запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському. Його залишили під вартою ще на два місяці (до 8 квітня 2024 року включно).

Призначено в.о. міністра у справах ветеранів

Тимчасово виконувати обов’язки міністра у справах ветеранів буде Олександр Порхун - учасник російсько-української війни та Герой України. Таке рішення сьогодні ухвалив Кабмін.

Обшуки в Києво-Печерській Лаврі

Сьогодні Служба безпеки України сьогодні провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі у клірика УПЦ (МП). Правоохоронці оголосили йому підозру в організації провокацій.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

В Київ приїхала американська делегація

В Україну прибула делегація американських конгресменів. Вони планують зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Курс

Долар подорожчав. Офіційний курс на понеділок, 12 лютого встановлено Нацбанком на такому рівні: 37,6234 грн за 1 долар (+0,0527 грн).

Світ

Польща

Польські фермери розпочали блокаду на кордоні з Україною. Сьогодні ускладнено рух транспорту на пунктах пропуску "Медика - Шегині", "Хребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин". Крім того, протестувальники почали перешкоджати залізничним перевезенням агропродукції з України.

ЄС

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що перший транш із нового фонду фінансової підтримки України на 50 млрд євро очікується на початку березня. Подальша допомога зумовлена прогресом українських реформ.

Норвегія

В уряді Норвегії повідомили про плани передати Україні ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS.

Фінляндія

Фінляндія надішле Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю близько 190 млн євро. Але його вміст та приблизний час постачання озброєння в Україну не повідомляють з міркувань безпеки.

Данія

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен вважає, що Росія може напасти на НАТО протягом трьох-п'яти років. На його думку, можливості РФ з виробництва зброї значно зросли, тож зазначив, що потрібно бути "готовими до дій у відповідь".

Інтерв'ю Путіна

Пропагандист, американський "журналіст" Такер Карлсон оприлюднив двогодинне інтерв'ю Путіним, де російський диктатор цинічно говорив про війну в Україні, "денацифікацію" та й загалом традиційно перекручував історичні факти. Інтерв'ю набуло широкого розголосу в ЗМІ, а в українській розвідці назвали його російським ІПСО.

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