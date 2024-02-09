Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня
Дроны СБУ атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в России, Залужный и Буданов получили звание Герой Украины, а польские фермеры начали блокаду украинской границы.
РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.
Война
Атака дронов на НПЗ в России
В Краснодарском крае РФ этой ночью беспилотниками были атакованы сразу два нефтеперерабатывающих завода. По информации источников РБК-Украина, за операцией стоит СБУ.
Так, на Ильском НПЗ произошел большой пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. А цена такой установки составляет около 50 млн долларов.
Кроме того, по Афипскому заводу беспилотники также метко отработали, но последствия уточняются.
Ил-76
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных не было на борту самолета Ил-76, потерпевшего катастрофу в России 24 января. Впрочем, по его словам, у Украины нет достаточной информации о том, живы ли пленные, которых должны были обменять в тот день.
Залужный и Буданов получили звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову. Им также вручили ордена "Золотая звезда", говорится в указах главы государства.
Сырский сделал первое заявление в должности главкома
Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что знать все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке - задача штабов всех уровней. А жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии. Кроме того, применение беспилотных систем, современных средств РЭБ он назвал одним из будущих векторов построения победы в войне.
Стало известно, кто может войти в команду Сырского
По данным РБК-Украина, Генеральный штаб ВСУ может возглавить генерал Анатолий Баргилевич, а Сухопутные войска - замминистра обороны Александр Павлюк. Кроме того, в команду нового главкома ВСУ может войти Анна Маляр и не только.
ТЦК будут работать круглосуточно
Кабинет министров Украины разрешил ТЦК работать круглосуточно во время военного положения.
Теперь ТЦК в круглосуточном режиме смогут:
- рассматривать дела об админправонарушениях,
- налагать административные взыскания,
- проводить с определенной периодичностью медосмотры (для районных ТЦК и СП)
- вести персонально-качественный учет призывников.
Украина
Дубинского оставили в СИЗО
Печерский суд Киева сегодня продлил меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому. Его оставили под стражей еще на два месяца (до 8 апреля 2024 включительно).
Назначен и.о. министра по делам ветеранов
Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун - участник российско-украинской войны и Герой Украины. Такое решение сегодня принял Кабмин.
Обыски в Киево-Печерской Лавре
Сегодня Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской Лавре у клирика УПЦ (МП). Правоохранители объявили ему подозрение в организации провокаций.
По данным следствия, фигурант является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской Лавре весной 2023 года.
В Киев приехала американская делегация
В Украину прибыла делегация американских конгрессменов. Они планируют встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Курс
Доллар подорожал. Официальный курс на понедельник, 12 февраля установлен Нацбанком на таком уровне: 37,6234 грн. за 1 доллар (+0,0527 грн.).
Мир
Польша
Польские фермеры приступили к блокаде на границе с Украиной. Сегодня затруднено движение транспорта на пунктах пропуска "Медыка - Шегини", "Гребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Кроме того, протестующие начали препятствовать железнодорожным перевозкам агропродукции из Украины.
ЕС
Еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи заявил, что первый транш из нового фонда финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро ожидается в начале марта. Последующая помощь обусловлена прогрессом украинских реформ.
Норвегия
В правительстве Норвегии сообщили о планах передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS.
Финляндия
Финляндия отправит Украине 22-й пакет военной помощи стоимостью около 190 млн евро. Но его содержание и приблизительное время поставки вооружения в Украину не сообщают по соображениям безопасности.
Дания
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает, что Россия может напасть на НАТО в течение трех-пяти лет. По его мнению, возможности РФ по производству оружия значительно возросли, поэтому отметил, что нужно быть "готовыми к ответным действиям".
Интервью Путина
Пропагандист, американский "журналист" Такер Карлсон обнародовал двухчасовое интервью Путиным, где российский диктатор цинично говорил о войне в Украине, "денацификации" и вообще традиционно искажал исторические факты. Интервью получило широкую огласку в СМИ, а в украинской разведке назвали его российским ИПСО.
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