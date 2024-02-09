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Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації: що зміниться

Україна, П'ятниця 09 лютого 2024 15:08
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Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації: що зміниться Фото: Кабмін розширив повноваження ТЦК і СП (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надали право цілодобово:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;
  • вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.

У грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Детальніше про те, як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ТЦК Мобілізація в Україні
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