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Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героя України

Україна, П'ятниця 09 лютого 2024 12:11
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Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героя України Фото: колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова ГУР Кирило Буданов (коллаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський надав колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази, опубліковані на сайті президента.

Залужний

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу - генералу", - йдеться в документі.

Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героя України

Буданов

Що стосується Буданова, то найвищу нагороду він отримав "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу - генерал-лейтенанту", - додається в указі.

Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героя України

Як повідомлялося, 8 лютого Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, у День військової розвідки України, 7 вересня 2023 року, президент Володимир Зеленський присвоїв голові ГУР Кирилу Буданову нове звання - генерал-лейтенанта.

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Володимир Зеленський Валерій Залужний Герой Украины
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