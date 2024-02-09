Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
На порядку денному перед Україною стоять нові завдання. Лише постійне удосконалення методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.
Як розповів Сирський, сьогодні перед Україною на порядку денному стоять нові завдання, зокрема:
- чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших союзників;
- найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;
- знати усі потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці;
"Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.
- життя й здоров’я військовослужбовців є головною цінністю армії. Дотримання балансу між виконанням бойових завдань й відновленням частин й підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним;
- запровадження нових технічних рішень й масштабування успішного досвіду, як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги;
"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", - відзначив Сирський.
Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ
Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.
Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.
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