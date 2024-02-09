Росія може напасти на НАТО протягом трьох-п'яти років, - голова Міноборони Данії

Росія може напасти на НАТО протягом трьох-п'яти років. Можливості Росії з виробництва зброї значно зросли.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jyllands-Posten.

"Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. У НАТО не було такого припущення у 2023 році. Це нові дані, які стали відомі зараз", - заявив він.

При цьому він наголосив, що Данія має бути готовою до дій у відповідь.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунало на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

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