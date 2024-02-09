Павлюк, Баргилевич, Комаренко і Маляр: хто може бути в команді нового головкома

Новим начальником Генерального штабу може стати генерал Анатолій Баргилевич, який наразі очолює Сили територіальної оборони. На посаду командувача Сухопутних військ замість Олександра Сирського можуть призначити першого заступника міністра оборони генерала Олександра Павлюка.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у військових колах.

За словами одного зі співрозмовників, у нового головкома склались "дуже добрі" відносини і з Павлюком, і з Баргилевичем. І обоє вже мали досвід роботи з Сирським.

При цьому одне з джерел видання розповіло, що ще станом на ранок обговорювався варіант призначення Павлюка саме на посаду начальника ГШ, проте "все могло перегратись у лічені години".

Фото: Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Баргилевич очолював штаб під час оборони Київщини і майже півтора року він очолював штаб ОСУВ "Хортиця", яким керував Сирський. Тому це призначення виглядає цілком логічним", – пояснив співрозмовник.

Фото: Олександр Комаренко (зліва від Олександра Сирського) (president.gov.ua)

Крім того, за даними видання, на посаду начальника Головного оперативного управління - заступника начальника ГШ можуть призначити іншого генерала - Олександра Комаренка. Він також працював і з Баргилевичем, і з Сирським. Комаренко зараз керує оперативним управлінням штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

Також, за словами джерел, якусь з цивільних посад може отримати екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка хоче відповідати у команді нового головкома за медіа-комунікації. Ймовірно, її як цивільну особу можуть розглядати на посаду радника зі стратегічних комунікацій головкома. Однак фінального рішення по цьому призначенню ще немає.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

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