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Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 12 лютого

Україна, П'ятниця 09 лютого 2024 15:56
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Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 12 лютого Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Долар протягом тижня вагався у вузькому діапазоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,6234 грн за 1 долар (+0,0527 грн).

Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 12 лютого

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,5129 гривень за 1 євро (+0,1000 грн).

Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 12 лютого

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 37,66-37,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 12 лютого

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 38,05 грн/долар.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у січні 2024 року зріс на 1,9% до 38,56 гривні за долар.

Середній курс виріс через значний попит на початку місяця.

При цьому офіційний курс НБУ за місяць знизився на 11 копійок - з 37,98 до 37,87 грн/долар.

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