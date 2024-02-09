Бандера, Сталін, княгиня Ольга, Маск та Орбан: про що Путін розповів Карлсону

Широко розтиражоване інтерв’ю Володимира Путіна американському "журналісту" Такеру Карлсону виявилося не більше ніж черговим повтором багатократно озвучених тез російського диктатора. Путін говорив про Сталіна, скаржився на Бандеру з Шухевичем, звинуватив Україну в нападі на РФ та згадав угорського прем’єра Віктора Орбана.

Загалом в інтерв’ю, над рекламою якого працювала вся російська пропагандистська машина (аж до висвітлення візиту Карлсона в московську забігайлівку), Путін повторив все те, що вже стократно озвучувалось раніше. Не було жодних несподіванок чи "інсайдів", які б мали хоча б якусь новинну цінність.

Інтерв’ю розпочалося з півгодинної інтерпретації історії України від Путіна. Російський диктатор вчергове виклав Карлсону свою версію "появи України", пройшовшись від Русі до Радянського Союзу. Путін повторив свій наратив про те, що Україну "створив" Володимир Ленін, але тепер, за його версією, "сформувалася" Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни. Викладу своєї власної "історії" Путін присвятив 25 хвилин. При тому, що саме інтерв’ю тривало трохи більше двох годин.

Під час цієї "історичної довідки" неочікувано був згаданий угорський прем’єр. Путін заявив, що угорці на заході України нібито б хотіли повернутися до складу Угорщини, але на питання Карлсона, чи не надсилав він Орбану таких пропозицій, той відповів заперечно.

Путін також згадав про княгиню Ольгу та Володимира Великого, під час розповіді Карлсону про те, як росіяни, в яких "глибоко вкоренилося християнство", нібито "дуже лояльно" ставляться до людей іншими віросповіданнями, а російська влада завжди "дбайливо ставилася" до інших культур та релігій.

Звісно ж Путін та Карлсон не оминули тему війни, яку РФ розв’язала в Україні. Путін дав чітко зрозуміти, що не бажає припинення війни, оскільки "не досяг поставлених цілей". В цьому контексті російський диктатор знову згадав так звану "денацифікацію" і цього разу навіть пояснив, яка її ціль, не забувши про Степана Бандеру з Романом Шухевичем. Так, за словами Путіна, українці "зробили собі героїв з нацистських прибічників", а тепер для "денацифікації" мають від цього відмовитися і заборонити "нацистські організації".

Як і раніше, Путін стверджує, що хоче "мирно вирішити конфлікт" і відкритий до переговорів, от тільки в Києві нібито від них відмовились. А війна, за версією Путіна, почалася з вини самої України і взагалі "Росія ні на кого не нападала, ні у 2014-му, ні у 2022-му". Крім того, диктатор, знову поскаржився на те, що його нібито "кинули" під час переговорів в Стамбулі, виправдовуючи відступ російських військ з-під Києва та північних регіонів України.

Водночас російський диктатор уникнув питання Карлсона про те, чи задоволений він тією українською територією, яку зміг захопити в результаті війни. Путін, переводячи тему, продовжив розповідати про "нацистів" в Україні, на що Карлсон перепитав його вдруге. Однак відповіді на своє питання, очікувано, не дочекався.

Крім цього, Путін розповів Карлсону байку про те, як Росію не взяли в НАТО, про ідею створити спільну систему ППО для Росії, Європи та США, яку він нібито презентував американському президенту Бушу-молодшому, про те, що за підривом "Північних потоків" стоїть ЦРУ, та про долю американського журналіста Гершковича, який перебуває зараз за ґратами в РФ.

Також російський диктатор похвалив власника SpaceX Ілона Маска, назвавши його "розумною людиною", з якою потрібно знайти спільну мову та співпрацювати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, хто такий Такер Карлсон і навіщо він приїхав до Путіна в Росію.

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