У Єврокомісії анонсували перший транш Україні за програмою на 50 млрд євро
Перший транш із нового фонду фінансової підтримки України на 50 млрд євро очікується на початку березня. Подальша допомога зумовлена прогресом реформ у Києві.
Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Наша мета - перша половина березня", - сказав він.
За його словами, допомога необхідна Україні, особливо з огляду на те, що відбувається зараз у США. "Таким чином ми повернемося на правильний шлях і допоможе їм впоратися з їхніми фінансовими труднощами", - додав єврокомісар.
Після того, як цей платіж буде здійснено, робота перейде до створення більш формалізованого плану "гроші в обмін на реформи", узгодженого між Києвом і Брюсселем, за яким Україна отримає 50 млрд євро щоквартальними платежами, що залишилися.
Україна є країною-кандидатом у ЄС, і тому концепція полягає у тому, щоб пов'язати поточну фінансову допомогу (яка, за заявами Києва, необхідна для підтримки функціонування держави у розпал війни) з курсом реформ, який вимагається від потенційних членів блоку, зазначає FT.
"Наше фінансування - це не просто допомога. Наше фінансування засноване на умовах і результатах. Отже, по суті, зараз нам потрібно побачити план, що заслуговує на довіру, план реформ з боку України. По суті, все майже готове", - сказав Варгеї.
Програма для України
Нагадаємо, лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.
Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.
Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.
Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро вже в березні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.