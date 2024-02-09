Дубінському продовжили запобіжний захід
Фото: Олександ Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Печерський суд Києва сьогодні продовжив запобіжний захід народному депутату Олександру Дубинському. Його залишили під вартою ще на два місяці.
Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора.
"Печерський районний суд столиці за клопотанням прокурора продовжив підозрюваному строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2024 року включно", - розповіли виданню в ОГП.
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