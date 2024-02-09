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Дубінському продовжили запобіжний захід

Київ, П'ятниця 09 лютого 2024 14:09
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Дубінському продовжили запобіжний захід Фото: Олександ Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Печерський суд Києва сьогодні продовжив запобіжний захід народному депутату Олександру Дубинському. Його залишили під вартою ще на два місяці.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Печерський районний суд столиці за клопотанням прокурора продовжив підозрюваному строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2024 року включно", - розповіли виданню в ОГП.

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