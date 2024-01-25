Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

СБУ відкрила кримінальну справу через падіння Іл-76 під Бєлгородом, Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу, а ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом визнати депортацію Росією українських дітей геноцидом.

РБК-Україна зібрало головні новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Іл-76

СБУ в коментарі РБК-Україна повідомила, що відкрила кримінальне провадження через падіння російського літака ІЛ-76 у Бєлгородській області РФ.

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець каже, що наразі немає жодних ознак того, що в Іл-76 була велика кількість людей, як стверджує Міноборони РФ.

При цьому українська розвідка не виключає, що Росія могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування БК та озброєння. Там додають, що на борту Іл-76 мали бути російські високопосадовці, однак ФСБ в останній момент заборонила їм летіти.

У російському Туапсе горіла нафтобаза

Вночі в місті Туапсе Краснодарського краю РФ горів нафтопереробний завод. Як повідомили РБК-Україна джерела, НПЗ був атакований безпілотниками СБУ. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, зокрема вакуумна та атмосферна колонни.

Залужний зідзвонився з начальником Генштабу Польщі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову начальником генштабу Польщі Вєславом Кукулою та розповів про ситуацію на фронті, безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці. Також головком наголосив на посиленні спроможностей української системи ППО.

Суд ООН ухвалить рішення за позовом України проти Росії

Міжнародний суд ООН визначив дату винесення рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації. Це станеться 31 січня.

Україна

Газ

Джерела РБК-Україна в уряді прокоментували заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про нібито "готовність України продовжити контракт на транзит російського газу". Там заявили, що наразі питання транзиту російського газу через Україну після 2024 року не розглядається.

Але оскільки мета України стати частиною європейської газової мережі, компанії країн ЄС самі можуть замовляти транзитні потужності української ГТС, додає джерело.

Глава МЗС Литви у Києві

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс сьогодні прибув з офіційним візитом до Києва. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, секретарем РНБО Олексієм Даниловим та іншими офіційними особами.

НБУ

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15% та може повернутися до її зниження з другої половини 2024 року.

Курс долара

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Станом на ранок 25 січня середній курс продажу долара зріс на 10 копійок до 38,30 грн.

Кібератака на "Нафтогаз", збої в "Укрпошті" й системі "Шлях"

У "Нафтогазі" та ТОВ "Газмережі" зафіксували масштабну кібератаку на один із дата-центрів. Наразі їх вебсайти та кол-центр не працюють.

Водночас в "Укрпошті" повідомили про значний технічний збій.

А в "Укртрансбезпеці" своєю чергою заявили про відсутність доступу до системи "Шлях" та офіційного сайту компанії через технічний збій роботи дата центру.

Спорт

​​Андрій Шевченко офіційно став новим президентом Української асоціації футболу. "За" відповідне рішення проголосували 93 делегати УАФ. Він замінить на цій посаді Андрія Павелка, який знаходиться у СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів.

Підготовка візиту Орбана

Україна працює над підготовкою візиту угорського прем'єра Віктора Орбана. Про це журналістам розповіла віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина. Востаннє Орбан був в Україні у 2010 році.

ЗСУ

Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора та Міноборони повернули до державного бюджету майже 1,5 млрд гривень, які намагалися вкрасти на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Світ

ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Ситуація щодо дітей України", у якій закликала країни ЄС розробити ефективний юридичний механізм для повернення депортованих у Росію українських дітей.

А також закликає країни-члени Ради Європи до всебічної підтримки України у допомозі українським дітям: фінансової, політичної, гуманітарної.

ЄС

У Брюсселі пройшла установча зустріч щодо скринінгу українського законодавства на відповідність до законодавства ЄС, де була присутня віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, в рамках підготовки до початку безпосередніх передвступних переговорів Україна сформує дорожні карти у сферах верховенства права, свободи руху осіб (юстиція, свобода, безпека) та реформи державного управління.

Угорщина

За інформацією Bloomberg, Угорщина передумала блокувати створення військового фонду ЄС на 5 млрд євро для України. До цього, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен поділилася, що Орбан може зняти вето з надання Україні допомоги на 50 млрд євро. За її словами, в ЄС уже отримали "позитивний сигнал" із цього питання.

Швеція

Шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон все ж погодився зустрітися з угорським колегою Віктором Орбаном аби обговорити заявку Швеції на вступ до НАТО та інші двосторонні питання. Але додав, що ця зустріч не обов'язково має проходити в Будапешті, як того хоче Орбан.

Непал

Непал розкритикував Росію за використання своїх громадян у війні проти України. Попередньо відомо, що росіяни завербували 200 непальців. Непал вимагає від російської сторони виплат компенсацій за загиблих найманців.