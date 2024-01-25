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Залужний обговорив посилення ППО з начальником Генштабу Польщі

Четвер 25 січня 2024 15:26
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Залужний обговорив посилення ППО з начальником Генштабу Польщі Архівне фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 25 січня, провів розмову з начальником Генерального штабу Польщі Вєславом Кукулою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Залужного у Facebook.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів", - йдеться в заяві.

За словами Залужного, вони також обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію в контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом.

Посилення ППО України

Залужний запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах і на пунктах управління.

Головком ЗСУ також поінформував, як Україна протидіє ворожим ракетним ударам.

"У цьому контексті посилення можливостей української системи ППО є надважливим", - додав Залужний.

Допомога від Польщі

Під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска вдалося обговорити два важливі моменти. Це новий оборонний пакет для Києва і можливості спільного виробництва зброї.

Також ЗМІ повідомляли, що польські заводи в кілька разів збільшують виробництво зброї завдяки безпрецедентним інвестиціям в оборонну промисловість. Йдеться, зокрема, про тротил, гвинтівки та гаубиці.

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