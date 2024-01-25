Лубінець про Іл-76: не бачили ознак, що в літаку була така кількість людей

Немає жодних ознак, які б вказували, що на борту літака Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли бути десятки людей, як заявляють у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

Омбудсмен підтвердив, що вчора мав відбутися обмін полоненими з РФ. Представники його офісу були присутні.

"Ми це робимо задля того, щоб одразу проводити аналіз стану наших героїв, які повертаються з полону. Також ми фіксуємо умови тримання Україною російських військовополонених. Ми робимо спеціальний звіт, який надаємо міжнародним організаціям, щоб потім юридично спростовувати всі незаконні заяви РФ, що нібито ми "негідно поводимося з російськими військовополоненими", - сказав він.

Коментуючи ситуацію з літаком, Лубінець заявив, що згідно з Женевською конвенцією всю відповідальність за життя та здоров'я військовополонених несе країна, яка тримає їх у полоні, тобто Росія.

"До моменту, коли військовополонені через процес обміну повертаються на свою Батьківщину, до того часу вся відповідальність лежить на стороні тримання. Отже, в нашому випадку, навіть якщо планувався цей обмін, Російська Федерація повинна була повідомити представників МКЧХ, що вони будуть транспортувати військовополонених. І таким чином робиться ця юридична робота, щоб забезпечити гідні умови транспортування, а також безпеку під час цього маршруту", - пояснив уповноважений.

На його думку, Росія заздалегідь спланувала інформаційну кампанію проти України, це пояснюють швидкі реакції з боку РФ.

Омбудсмен додав, що підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо міжнародного розслідування.

"Ми вимагаємо прозорого міжнародного розслідування. Сьогодні я направлю листи на ООН, Червоного хреста. Ми вже їх готуємо. Але повірте, що юридично чітка реакція з боку України покаже, що ми не порушуємо Женевські конвенції та гідно поводимося як з військовополоненими, так і з усіма громадянами, які знаходяться на території нашої держави, навіть якщо це росіяни, які прийшли окупувати нашу територію", - наголосив Лубінець.

За його словами, Україна буде сприяти розслідування, закликати залучення міжнародних та українських експертів. Лубінець переконаний, що як і з випадком в Оленівці, росіяни будуть робити голослівні заяви, але нікого не допустять, не передадуть жодних матеріалів на аналіз і будуть звинувачувати Україну.

Омбудсмен підкреслив, що поки невідомо, хто перебував на літаку Іл-76 у момент авіакатастрофи. Також він сумнівається, що там могли бути десятки людей, як заявляє Росія.

"Якщо там би були тіла, знову ж таки, я не є експертом, але, на мій погляд, якби там у росіян були хоч якісь фото чи відео, які вони могли показати, що там знаходиться військовополонені, то вони це б використали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей. Громадян України, чи не громадян України", - наголосив Лубінець.

Падіння російського літака Іл-76

Вчора, 24 січня, в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що вчора дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

Сьогодні стало відомо, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).