В "Укрпошті" стався технічний збій: які послуги наразі доступні
В IT-системах "Укрпошти" відбувся технічний збій у четвер, 25 січня. Наразі у відділеннях є можливість лише видавати посилки та приймати платежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".
"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.
"Сьогодні вночі сталась атака на інформаційну інфраструктуру партнерів. Через це спостерігаються збої в нашій роботі", - повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
За його словами, вже поновлено прийняття платежів по всій країні (96%), робота особистого кабінету та API.
"Можливі невеликі затримки в доставці посилок, але робимо все, щоб їх мінімізувати. Будемо тримати вас в курсі по стану поновлення", - додав Смілянський.
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Нагадаємо, "Укрпошта" продовжила програму обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Наразі у відділеннях доступні близько 7 млн світлодіодів.
Також ми повідомляли, що "Укрпошта" скоро доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території.
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