В "Укрпошті" стався технічний збій: які послуги наразі доступні

В IT-системах "Укрпошти" відбувся технічний збій у четвер, 25 січня. Наразі у відділеннях є можливість лише видавати посилки та приймати платежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

"Сьогодні вночі сталась атака на інформаційну інфраструктуру партнерів. Через це спостерігаються збої в нашій роботі", - повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, вже поновлено прийняття платежів по всій країні (96%), робота особистого кабінету та API.

"Можливі невеликі затримки в доставці посилок, але робимо все, щоб їх мінімізувати. Будемо тримати вас в курсі по стану поновлення", - додав Смілянський.

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