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Угорщина вже не проти створення військового фонду ЄС для України на 5 млрд євро, - ЗМІ

Брюссель, Четвер 25 січня 2024 14:52
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Угорщина вже не проти створення військового фонду ЄС для України на 5 млрд євро, - ЗМІ Фото: Bloomberg заявив, що Угорщина не проти створення військового фонду ЄС для України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина передумала блокувати створення військового фонду ЄС на 5,4 млрд євро для України. Це відкриває шлях для угоди про модернізацію механізму для стабільного постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, Угорщина заявила, що не буде перешкоджати досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу в середу.

Bloomberg наголошує, що рішення Угорщини означає зміну позиції Будапешту, який цього тижня заявив, що виступає проти реформування нинішнього механізму ЄС, який відшкодовує європейським країнам зброю, яку ті надіслали Україні. До того ж це збігається зі зростаючим тиском на угорського прем'єра Віктора Орбана щодо схвалення вступу Швеції до НАТО.

Зазначає, що Угорщина також блокує надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги та блокує виплату останнього траншу в розмірі 500 мільйонів євро від EPF. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна може розглянути можливість підтримки виділення коштів після зустрічі з українським колегою. Вона запланована на понеділок.

Модернізація фонду допомоги Україні передбачає створення окремого механізму, в рамках якого ЄС відійде від використання наявних запасів зброї до закупівлі нової за допомогою контрактів на спільну закупівлю.

Раніше ми писали, що Bloomberg дізнався деталі про створення військового фонду ЄС для України на понад 5 млрд євро.

Передісторія

Нагадаємо, на саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано.

При цьому в ЄС натякнули, що отримали позитивний сигнал від Угорщини щодо пакета допомоги для України.

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