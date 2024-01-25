Непал розкритикував РФ і зажадав компенсацій за загиблих на війні в Україні найманців

Непал вимагає від Росії виплат компенсацій за загиблих на війні проти України його громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"За оцінками, російська армія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі в бойових діях в Україні, і щонайменше 14 із них загинули там", - сказав він.

Сауд додав, що Непал попросив Росію негайно припинити вербування непальських громадян у свою армію, негайно повернути тих, хто вже служить у війську, репатріювати тіла вбитих, а також вилікувати й повернути тих, хто був поранений у боях.

Непал також вимагає від Росії грошової компенсації для сімей непальських громадян, загиблих під час бойових дій.

Частина найманців у полоні в України

Росія заявила, що серед 14 підтверджених убитих громадян Непалу є 12 тіл. Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх померлих родичів були кремовані відповідно до релігійних ритуалів.

"У нас є інформація, що п'ятеро наших громадян, які воювали на боці росіян, перебувають у полоні в української сторони. Ми просимо російську сторону вжити ініціативи щодо їхнього звільнення", - сказав Сауд.

Російське законодавство дозволяє іноземним громадянам записуватися в армію після підписання контракту з Міністерством оборони. Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який прискорює шлях до російського громадянства для іноземців, які записуються в армію РФ.

Видання пише, що Україна нібито також найняла деяких непальців для участі в бойових діях як солдатів, але глава МЗС Непалу повідомив, що не має такої інформації.

Росіяни набирають на війну проти України іноземців

Як повідомлялось раніше, російські війська відчувають дефіцит кадрових військових для заповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби.

Зокрема країна-терорист займалася вербуванням громадян Куби на війну в Україні. Останнім обіцяли високу заробітну плату, премії та відпустки.

Також на початку січня Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні. Щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російські армії.