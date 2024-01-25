Система "Шлях" не працює. Водіїв попередили про збій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укртрансбезпеку ".

"Через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, технічний відділ вже вирішує проблему.

"Система відновить роботу в найближчий час. Вибачте за незручності. Про відновлення входу до системи "Шлях" повідомимо", - додають у відомстві.

Технічні збої в Україні

25 січня технічний збій стався в IT-системах "Укрпошти". Наразі у відділеннях є можливість лише видавати посилки та приймати платежі.

Нагадаємо, масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня 2023 року. Абоненти скаржилися на відсутність зв'язку, сайт компанії не працював. Преблеми фіксувалися масово по всій території України. При цьому користувачі "Київстару" не могли підключитися до національного роумінгу.

Що таке система "Шлях"

Під час військового стану та мобілізації в Україні, які продовжили до 14 лютого 2024 року, чоловіки не можуть виїхати за кордон. Поряд із цим ця заборона не поширюється на водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу та важливий медичний вантаж. Щоб отримати дозвіл на такі перевезення, потрібно подати заявку, і тоді вас внесуть до системи "Шлях". Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.