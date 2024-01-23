Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Ракетна атака

Вранці РФ здійснила черговий ракетний удар по Україні. Ворог випустив понад 40 ракет, 21 збили. Руйнування зафіксовані у Києві, Харкові, Павлограді та Шостці. Загалом десятки поранених та 8 жертв. Під час атаки Польща підіймала у повітря авіацію.

Всі подробиці ранкової атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Рамштайн-18

Сьогодні 18-й "Рамштайн", онлайн-зустріч союзників присвячена довгостроковим потребам України. У Пентагоні вже зазначили, що розраховують на партнерів, адже США не можуть надати допомогу в галузі безпеки прямо зараз. Відкриваючи засідання очільник Пентагону Ллойд Остін закликав союзників надати Україні більше ППО.

Україна

Закарпаття

На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвірʼя депутата місцевої облради. За даними місцевих ЗМІ, мова йде про Георгія Горвата з партії "Батьківщина", якому раніше спалили авто. Подію розслідує поліція.

Курс долара

Курс долара в Україні призупинив падіння, на 24 січня НБУ встановив офіційний курс на рівні 37,45 гривень за долар. РБК-Україна розповідає, чи варто вже купувати валюту.

Львів

У Львові житловий масив Сихів залишився без гарячої води та опалення через хакерську атаку. Орієнтовний термін відновлення - 21:00.

Множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський вчора вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство. РБК-Україна розбиралось в ініціативі, всі подробиці - у матеріалі.

Кадри

Кабінет міністрів погодив призначення мера Мелітополя Івана Федерова на посаду глави Запорізької ОВА. Чинного очільника Юрія Малашка вирішили звільнити.

Справа Мазепи

Апеляційний суд зменшив розмір застави бізнесмену Ігорю Мазепі. Суд вирішив зменшити розмір з майже 350 млн гривень до 21 млн гривень. Проте Мазепа залишиться під вартою.

Світ

США

Координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо Конгрес не ухвалить подальшу допомогу Україні, "американське лідерство похитнеться" і деякі країни також переглянуть свою допомогу Україні.

НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про підписання контракту на 1,1 мільярда євро на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, частина снарядів буде поставлена в Україну.

Розширення НАТО

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан запросив до країни прем'єра Швеції на переговори щодо вступу до НАТО. Наразі заявку Стокгольма не ратифікували Будапешт та Анкара. Проте, за даними Bloomberg, Туреччина може проголосувати питання щодо вступу Швеції до НАТО вже наприкінці цього тижня.

Санкції ЄС

В ЄС працюють над 13-им пакетом санкцій проти РФ, його хочуть підготувати до другої річниці повномасштабної війни в Україні. Під санкціями може опинитися російська алюмінієва продукція.

Угорщина

Прем'єр Угорщини нібито отримав листа з погрозами напередодні візиту в Україну. В листі йому нібито погрожували влаштувати "вибуховий прийом".