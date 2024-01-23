Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, проте суттєво зменшив заставу

Київський апеляційний суд сьогодні, 23 січня, залишив українського бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, проте суттєво зменшив розмір застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske .

Київський апеляційний суд під час вироку частково задовольнив скаргу адвокатів Мазепи.

Бізнесмена залишили під вартою до 27 лютого 2024, проте зменшили заставу з майже 350 млн гривень до 21 млн гривень.

Подання апеляції

У відповідь на вирок суду прокурор та адвокати подали апеляційні скарги. Перший просив збільшити розмір застави до 700 млн гривень, а захист - скасувати ухвалу Печерського суду.

На запитання суддів про те, чим обґрунтований розмір застави, про який просить обвинувачення, прокурор відповів, що враховані ризики та майновий стан підозрюваного.

Справа Мазепи

Нагадаємо, 18 січня джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу . Пізніше в компанії Concorde Capital уточнили, що бізнесмен хотів виїхати з країни для того, щоб потрапити на Всесвітній економічний форум у Давосі.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід. Його вирішили помістити під арешт. Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого.

Мазепу підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру. Одного із співробітників Держгеокадастру заарештували ще минулого місяця, повідомили джерела РБК-Україна.

Також 19 січня заарештували ще двох фігурантів справи.

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