Глава МЗС Угорщини напередодні візиту в Україну отримав лист з погрозами, - ЗМІ

Напередодні запланованого візиту Петера Сійярто до України з’явилася інформація про погрози, отримані в електронному листі. Дана інформація з'явилась на тлі майбутньої зустрічі глави МЗС Угорщини з українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

Так, напередодні запланованого візиту Сійярто до України з’явилася інформація про те, що до МЗС Угорщини, начебто, надійшов електронний лист українською мовою з погрозами вибуху, якщо той наважиться приїхати до нашої країни.

У листі, зокрема, йдеться, що його автори начебто ненавидять уряд Угорщини, який, за їхніми словами, робить усе, щоб українці програли війну.

"... 29 січня чекає вибуховий прийом. Бронепоїзд не врятує. Ми рекомендуємо вам зробити замовлення в похоронному бюро, щоб вони почали виготовляти труну для Сійярто та щоб вона відповідала його зросту. Бог прощає, а українці - ні", - йдеться у листі, який, начебто, отримали в МЗС Угорщини.

Водночас уряд Угорщини заявив, що рішуче налаштований попри "погрози" на "тісну співпрацю з Україною".

Угорського главу МЗС обіцяють убезпечити додатковими заходами з охорони, щоб не підставити під загрозу зустріч з українським колегою на тлі намагань посилення двосторонньої співпраці між країнами.