"Рамштайн-18" розпочався. Остін закликав союзників надати Україні більше систем ППО

Глава оборонного відомства Штатів закликав учасників "Рамштайну" надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

"Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором. Путін сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових", - йдеться у його заяві.

Також глава Пентагону зазначив, що країни-союзники не повинні "коливатися в нашій підтримці України".

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon at a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/SBTX6R8Fs5