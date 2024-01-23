Орбан запросив прем'єра Швеції для переговорів щодо вступу до НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем'єр-міністра Швеції відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до альянсу НАТО. Заявку Стокгольма досі не ратифікували Будапешт та Анкара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Орбана у Twitter (X).

"Сьогодні я відправив лист-запрошення прем'єр-міністру Ульфу Крістерсону відвідати Угорщину для переговорів щодо вступу Швеції до НАТО", - написав він.

Проблемна країна

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією. Обидві країни переглянули політику позаблоковості після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року. Заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Туреччини та Угорщини.

Незважаючи на обіцянку Будапешта, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції, це здається неминучим, оскільки Туреччина наближається до схвалення.

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що схвалення Угорщиною шляхом ратифікації парламентом є простою формальністю, оскільки питання вже обговорювалося та вирішувалося у комітетах.

Останнім часом голосування у парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.