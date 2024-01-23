Під ударом Київ, Харків та Павлоград: які наслідки ракетної атаки РФ та чи є жертви

Сьогодні, 23 січня вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград, відомо про постраждалих та загиблих, в містах сталися пожежі та є руйнування.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про ранкову масовану атаку.

Головне на цю мить:

Росія випустила по Україні 41 ракету, більшість з них летіли по балістичній траєкторії. Силам ППО вдалося вразити 21 ворожу ціль.

У Києві працювала ППО. Є пожежі та руйнування, зокрема про наслідки атаки влада написала у таких районах: Святошинський, Печерський, Солом'янський, Дарницький. Є постраждалі, серед них дитина. Та також відомо про загиблого.

КМДА повідомляє, що на Київ летіло близько 20 ракет, але всі вони були збиті.

У Харкові повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного житлового будинку. Людей шукають під завалами, також у місті частково немає світла та води. А в передмісті є чотири влучання, серед поранених діти та жінка, одна з ракет поцілила в газопровід. Загалом у місті десятки постраждалих та є загиблі.

Також під ударом С-300 був оздоровчий табір в Балаклії Харківської області.

У Павлограді Дніпропетровської області є загиблий.

Польща підіймала у повітря військову авіацію на тлі ракетного удару по Україні.

Скільки ракет випустила Росія

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що цього разу противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківської обл;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс, РФ);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. - у напрямку Харківської та Сумської областей;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків - Бєлгородська та Воронезька обл.)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків - Бєлгородська область - РФ).

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет "Іскандер-М";

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", - додає Залужний.

Київ

Фото: наслідки ракетної атаки в одному з районів столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інформація щодо наслідків по районах:

У Святошинському районі сталося загоряння автівок, квартири в багатоповерховому житловому будинку та є пошкодження нежитлової забудови.

Печерський р-н - є пошкодження нежитлової будівлі.

Солом’янський р-н - пошкодження житлового будинку.

Дарницький р-н - падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку та на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі).

За останніми даними, внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 18 постраждалих. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, на Київ, попередньо, летіло близько 20 ракет, всі вони були збиті.

Також він розповів, що наразі триває евакуація з кількох п'ятиповерхівок через нездетоновану бойову частину ракети. Її частина на подвір'ї будинку, частина - в одній із квартир.

Фото: у Києві через падіння уламків є пошкодження (Віталій Носач, РБК-Україна)

Харків

По Харкову окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам. Попередньо - ракетами Х-22.

Внаслідок ударів щонайменше двоє людей загинули, а 38 поранені, серед них двоє дітей 10 та 12 років.

У місті зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки, є пошкодження навчального закладу та іншої цивільної інфраструктури.

За даними Нацполу по місту було два удари. Перший о 4.00: три ракети по цивільним об'єктам в м. Харкові та дві по цивільному об'єкту в м.Балаклея.

Після чого о 7:15-7:20 були повторні удари по тих же локаціях в Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції. Є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів.

Ще чотири влучання було зафіксовано в передмісті Харкова.

В приватному секторі були пошкоджені житлові будинки, відомо про поранених дітей та жінку. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо - двома ракетами С-300.

Павлоград

Також під ворожим вогнем опинився і Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки в одному зі скверів міста загинула 43 річна жінка.

Пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок.

У Павлоградському районі сили ППО збили ворожу ракету. Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі.

Фото: наслідки ворожого удару по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

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Нічна атака росіян

Нагадаємо, що спочатку вночі окупаційні війська випустили по Україні кілька груп дронів-камікадзе "Шахед".

Після чого ворог завдав ударів по Харкову. Окупанти били по цивільній інфраструктурі Харкова. Є пошкодження приватного будинку.

Масовані атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що останнім часом РФ часто вдається до масованих атак, використовуючи різні види ракет. Крім того, ворог застосовує і "Шахеди". Так, 29 грудня окупанти випустили по Україні 158 повітряних засобів, 2 січня було 99 ракет різних типів, а потім 8 і 13 січня по 59 і 40 засобів повітряного нападу відповідно. Тобто, як зазначав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, потужність атак РФ останнім часом меншала.

Але, росіяни також поповнюють свої запаси, отримуючи ракети із КНДР. За інформацією Білого дому, російська армія щонайменше двічі завдала ударів по Україні ракетами, які їй поставила Північна Корея.

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