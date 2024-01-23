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У Львові житловий масив залишився без опалення та гарячої води через хакерську атаку

Львів, Вівторок 23 січня 2024 13:50
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У Львові житловий масив залишився без опалення та гарячої води через хакерську атаку Фото: у Львові житловий масив залишився без опалення та гарячої води через хакерську атаку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго" у вівторок, 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Львівтеплоенерго".

"Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення - 21:00", - йдеться в повідомленні.

Також у Львівській міськраді повідомили, що минулої ночі стався збій у системі теплопостачання "Львівтеплоенерго", внаслідок чого зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів.

Наразі відновили роботу 175 пунктів і до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла та гарячої води.

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