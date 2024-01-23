Декларації на громадянство, позбавлення паспорта та спрощений порядок: розбір проекту Зеленського

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект про множинне громадянство. Згідно з документом, пропонується внести зміни до законів про імміграцію, правовий статус іноземців, а також уточнити закон про громадянство України.

РБК-Україна наводить розбір проекту №10425 , в якому прописано, хто та на яких підставах зможе отримати або втратити український паспорт.

Зміст

Основні положення законопроекту

Законопроект визначає перелік країн, громадяни яких можуть претендувати на громадянство України у спрощеному порядку. А також категорії осіб, які мають вийти з іноземного громадянства.

Запроваджується декларація на визнання себе громадянином України, актуалізується перелік осіб, які не можуть одержати український паспорт, а також переглядаються підстави для втрати українського громадянства.

Якщо коротко, то підставами втрати є добровільне отримання паспорта країни-агресора - Російської Федерації; використання на території країни іноземного паспорта, що створює загрози нацбезпеці; обман при отриманні громадянства України; участь у збройній агресії на боці РФ і так далі.

Нижче розглянемо пропозиції президента Зеленського.

Хто має право на громадянство України

Громадянами України є всі колишні громадяни СРСР, які на момент проголошення незалежності постійно проживали в Україні; особи, які до 13 листопада 1991 року проживали в країні та не були іноземними громадянами; особи, які прибули на постійне проживання після 13 листопада 1991 року з позначкою у паспорті СРСР про українське громадянство; особи, які набули громадянство України відповідно до її законів та міжнародних договорів.

Українське громадянство надається за народженням, територіальним походженням, внаслідок прийняття та поновлення у громадянстві, усиновлення, опіки, у зв'язку з перебуванням у громадянстві одного або обох батьків, а також за інших підстав, передбачених міжнародними договорами.

Законопроект уточнює право на громадянство за територіальним принципом. Зокрема, на український паспорт можуть претендувати особи, близькі родичі яких до 24 серпня 1991 року народилися на території, яка стала територією України. Або на територіях, що входили на момент їхнього народження до складу УНР, ЗУНР, Української держави, УРСР та Закарпатської України.

Таке право надається особам, які народилися в Україні після 24 серпня 1991 року від іноземців, біженців або осіб без громадянства. При цьому умовами є визнання та дотримання законів та Конституції, знання засад Конституції, історії України та володіння українською мовою (відповідно до рівня, визначеного Нацкомісією за стандартами державної мови).

Особи, які проходять військову службу за контрактом, мають посвідку на проживання або набувають громадянство у спрощеному порядку, зобов'язуються скласти іспит з основ Конституції, історії України та на рівень володіння українською мовою.

Особливості прийняття іноземців до громадянства України

До громадянства України можуть бути прийняті іноземці або особи без громадянства за їхньою заявою. При цьому на них поширюється низка умов, серед яких визнання та дотримання законів України, знання засад Конституції, історії та володіння українською мовою (відповідно до встановленого Нацкомісією рівня).

Також однією із умов є безперервне проживання в Україні протягом останніх 5 років. Ця норма не поширюється на тих, хто понад 3 роки одружений з українським громадянином, а також проходили військову службу за контрактом або мають дозвіл на імміграцію.

Зазначимо, військовослужбовці мають проживати в Україні останні 3 роки (з дня набрання чинності контрактом), а особи з посвідкою на проживання - останні 3 роки з моменту подання заяви.

Умова про дозвіл на імміграцію не поширюється на біженців та тих, хто проходить або проходили військову службу за контрактом, або отримали постійний дозвіл на проживання. А норма про наявність законних джерел існування не застосовується до біженців та тих, кому надано притулок в Україні.

Умови про мінімальний термін проживання, дозвіл на імміграцію та наявність законних джерел існування також не застосовуються до тих, хто має визначні заслуги перед Україною. Стосовно військових, людей із заслугами та тих, які становлять державний інтерес, готуються подання на ім'я президента.

Спрощений порядок. На кого він поширюється

Зазначимо, законопроект визначає перелік країн, громадяни яких можуть претендувати на український паспорт у спрощеному порядку.

Це громадяни таких країн, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія.

Декларації на громадянство. Які потрібно подавати документи

Крім заяви про набуття українського громадянства, необхідно буде подати один з наступних документів:

декларація про визнання себе громадянином України

зобов'язання вийти із іноземного громадянства

декларація про відмову від іноземного громадянства та визнання себе громадянином України

декларація про відсутність іноземного громадянства

Декларація про визнання себе громадянином України - документ, у якому іноземці (або їхні законні представники) підтверджують, що у разі отримання українського паспорта у правових відносинах з Україною визнають себе лише громадянами України.

Декларація про відмову від іноземного громадянства подається тими, хто:

визнаний біженцем або отримав притулок в Україні

проходить військову службу у ЗСУ, Нацгвардії або Спеціальній службі транспорту (є чоловіком/дружиною такої особи або дитиною)

отримав тимчасовий дозвіл на проживання (є чоловіком/дружиною такої особи або дитиною)

має заслуги перед Україною або його прийняття до громадянства становить державний інтерес для України (є чоловіком/дружиною такої особи чи дитиною)

є громадянином Російської Федерації і зазнав у своїй країні переслідувань

зобов'язався вийти з іноземного громадянства або має незалежні від нього причини неотримання документа про припинення такого громадянства (або дитина такої особи)

є громадянином держави, законодавство якої передбачає автоматичне позбавлення громадянства одночасно із набуттям громадянства іншої країни (або дитина такої особи)

Декларація про відсутність іноземного громадянства - документ, у якому особа без громадянства повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) чи громадянств (підданств) з обґрунтуванням причин такої відсутності.

Зобов'язання припинити іноземне громадянство - документ, у якому іноземець (зокрема громадянин Росії) визнає, що у разі отримання українського паспорта припинить громадянство іншої країни протягом 2 років.

Кого не приймуть у громадянство України

Законопроект також визначає перелік осіб, які не приймаються до українського громадянства. Це засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини в Україні чи за кордоном особи, які становлять загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності.

При цьому положення про злочин за кордоном не поширюється на тих, хто має визначні заслуги перед Україною або прийняття яких у громадянство. представляє державний інтерес. Наприклад, особи, які брали і беруть участь у стримуванні агресії Російської Федерації, а також зазнали політичних переслідувань у Росії.

Особливості виходу з громадянства України

Українське громадянство припиняється внаслідок виходу з нього, втрати або на підставах, передбачених міжнародними договорами.

Зокрема, український громадянин може відмовитись від громадянства, якщо постійно проживає за кордоном. При цьому його дитина також може вийти із громадянства України за заявою батька. Тут також є кілька умов. Зокрема, діти віком від 14 до 18 років мають дати на це згоду. Не менш важливим є й те, що вихід із громадянства України допускається в тому випадку, якщо людина набуває громадянство іншої країни. Тобто, не стане особою без громадянства.

Вихід з громадянства не допускається, якщо особа є підозрюваною або обвинуваченою у скоєнні кримінального злочину в Україні або щодо неї винесено обвинувальний вирок, який набув чинності, або у зв'язку з обмеженнями, пов'язаними із законами про державну таємницю.

У всіх випадках датою припинення громадянства є дата указу президента України.

Підстави для позбавлення українського паспорту

Законопроект визначає підстави для втрати українського громадянства. Перша - добровільний вступ у громадянство Російської Федерації чи держави, яка входить у вище наведений список (про спрощеному порядку).

Добровільним вступом вважається подання заяви в установленому порядку згідно із законодавством іншої країни. Окрім випадку, передбаченого ч.6 ст.5 закону "Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Відповідно до цієї норми, примусова роздача російських паспортів не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства.

Також не вважається добровільним одночасне набуття дитиною громадянства України за народженням та іншої країни; громадянства усиновлювачів; автоматичне набуття громадянства іншої країни у разі шлюбу з іноземцем; автоматичне набуття громадянства за кордоном при досягненні 18 років.

Також визначено такі підстави втрати громадянства:

використання на території України паспорта іноземця , внаслідок чого створюються загрози національній безпеці чи інтересам України

отримання українського паспорта на підставі подання неправдивих відомостей , підробки документів, обману або при невиконанні взятих зобов'язань (про вихід з громадянства іншої країни, складання іспитів тощо)

військова служба у Російській Федерації

набуття чинності вироком за злочин проти миру, національної безпеки України, терористичний акт, створення терористичної групи (організації), фінансування тероризму, створення злочинної організації, укриття злочинної діяльності

участь у збройній агресії проти України у складі збройних формувань Росії чи країни, що сприяє такій агресії

Важливо. Усі заходи щодо позбавлення громадянства України не вживаються, якщо в результаті така людина стане особою без громадянства.