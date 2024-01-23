Кабмін погодив призначення Івана Федорова головою Запорізької ОВА

Кабінет міністрів погодив призначення Івана Федорова головою Запорізької ОВА. Наразі ж він обіймає пост мера Мелітополя.

Про це повідомили РБК-Україна джерела, а також написав у Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як розповіло джерело, Івана Федорова, міського голову Мелітополя уряд погодив на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації.

Додамо, що наразі керівником Запорізької обласної військової адміністрації є Юрій Малашко.

(Оновлено 15:33). Кабмін офіційно погодив призначення Федорова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - написав Мельничук.

Також він повідомив, що Кабмін погодив звільнення Юрія Малашка з посади голови Запорізької ОВА.

Хто такий Іван Федоров

Іван Федоров - український політик, громадський діяч, Мелітопольський міський голова.

Він народився і сім'ї лікарів у м. Мелітополь. Закінчив Таврійський агротехнологічний університет (магістр з економіки підприємства); Київський політехнічний інститут (бакалавр з менеджменту; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

З 2010 по 2013 рік був директором ПП "Центр комп'ютерної томографії". Також у 2010 році був обраний до Мелітопольської міської ради від "Партії Регіонів".

З 2014 по 2019 - заступник Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У 2015 році Федоров був обраний до Запорізької обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Працював з серпня по жовтень 2019 року директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Після чого з листопада 2019 по листопад 2020 був першим заступником голови Запорізької обласної держадміністрації.

З грудня 2020 обраний міським головою Мелітополя.

Був у полоні окупантів

Зазначимо, що в 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ РФ, місто Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року окупанти викрали Івана Федорова за відмову співпрацювати із загарбниками. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону його було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

Після звільнення з полону Іван Федоров був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня.