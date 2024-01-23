У Пентагоні назвали основну тему "Рамштайну" на тлі відсутності грошей США для України

Засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 23 січня, буде присвячене довгостроковим потребам України.

Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

"Незважаючи на те, що ми не можемо надати нашу допомогу в галузі безпеки прямо зараз, наші партнери продовжують це робити", - сказала Сінгх.

Зустріч буде віртуальною, оскільки міністр оборони Ллойд Остін все ще відновлюється вдома після ускладнень лікування раку простати.

Пентагон оголосив про свою останню допомогу Україні у сфері безпеки 27 грудня. Пакет вартістю 250 млн доларів включав 155-міліметрові снаряди, зенітні ракети "Стінгер" та інші предмети, взяті з існуючих запасів США.

З того часу США не змогли надати допомогу, оскільки гроші на поповнення цих запасів закінчилися, а Конгрес ще не затвердив додаткових коштів.

Допомога Україні та Ізраїлю на суму понад 110 млрд доларів зупинилася через розбіжності між Конгресом та Білим домом щодо інших політичних пріоритетів, включаючи додаткову безпеку на кордоні США та Мексики.

Допомога союзників України

США надали Україні понад 44,2 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року. Близько 23,6 млрд доларів із цієї суми було взято з існуючих військових запасів, а майже 19 млрд доларів у вигляді довгострокових військових контрактів на товари, які займуть місяці.

Таким чином, навіть незважаючи на те, що кошти вичерпані, частина раніше закупленої зброї продовжуватиме надходити. Додаткові 1,7 млрд доларів були надані Держдепартаментом США у вигляді іноземного військового фінансування.

США та близько 30 міжнародних партнерів також продовжують навчати українські сили і на сьогоднішній день навчили загалом 118 тисяч українців у точках по всьому світу, повідомив полковник Марті О'Доннелл, представник армії США в Європі та Африці.

Сполучені Штати підготували близько 18 тисяч таких бійців, зокрема близько 16,3 тисяч солдатів у Німеччині. Ще близько 1500 бійців наразі проходять підготовку.

Нагадаємо, 23 січня пройде нове засідання у форматі "Рамштайн". Це буде вже 18 зустріч військової коаліції для підтримки України за участю представників близько 50 країн.