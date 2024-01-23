Курс долара в Україні продовжує падати: чи варто зараз купувати валюту

Курс долара до гривні знижується у другій половині січня та може впасти на міжбанку до 37 гривень у разі виділення Україні західної фінансової допомоги. Однак на курс можуть вплинути і інші фактори.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.

"Навряд чи безготівковий курс впаде нижче рівня 37,00 грн/долар", - сказав він.

Як зазначив експерт, одну з головний ролей у прогнозованості валютного курсу відіграє допомога міжнародних партнерів.

"У разі позивних новин про фінансову підтримку з боку країн-членів Європейського Союзу та США шанс побачити курс у 36,50-37,00 грн/долар зростає", - вважає Курінний.

За його словами, перешкодою для зниження курсу долара можуть стати такі фактори, як посилення імпорту, зміна регулятором стратегії гнучкого курсу, якщо НБУ вважатиме, що рівень 37,00 грн/долар є достатнім для зміцнення національної валюти. Вплив також може мати закупівля аграріями перед сезоном нафти, хімії тощо.

Фактори, які впливають на курс

Курінний підкреслив, що зараз ми спостерігаємо за доволі спокійним ринком та зміцненням національної валюти.

Він повідомив, що на валютні курси та коливання впливають декілька факторів. У першу чергу, сезонність, адже в січні активність бізнесу знижується та пожвавлюється у лютому.

"По-друге, блокування кордонів фермерами сусідніх країн. Вважаю, що після розблокування польських пунктів пропуску збільшиться навантаження на валюту та відбудеться приріст імпорту в країні. Ймовірно, це за собою потягне курс долара", - вважає банкір.

Третім фактором є дефіцит готівкової гривні, адже її по максимуму витратили в кінці року, побоюючись зустріти січень з вищим курсом долара. Четвертий фактор - це продовження ведення Національним банком стратегії керованої гнучкості курсу і "можливості коливань, що ми зараз і бачимо", додав експерт.

Курс долара в січні

Нагадаємо, наприкінці грудня - на початку січня курс долара зріс на міжбанку до 38,30 гривень, на готівкову ринку - до 39,50 через значні бюджетні витрати та негативні новини щодо фінансової допомоги.

Після 10 січня курс почав знижуватися і зараз становить 37,40 на міжбанку та 38,30 грн/долар на готівковому ринку. Причиною стало зниження дефіциту валюти - НБУ за останній тиждень скоротив продаж до 530 млн доларів.

Курс на готівковому ринку майже повністю залежить від безготівкового ринку, оскільки банки мають можливість купувати долари у НБУ та продавати їх з невеликою комісією населенню.