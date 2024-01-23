Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Ракетная атака

Утром РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине. Враг выпустил более 40 ракет, 21 сбили. Разрушения зафиксированы в Киеве, Харькове, Павлограде и Шостке. В общей сложности десятки раненых и 8 жертв. Во время атаки Польша поднимала в воздух авиацию.

Все подробности утренней атаки врага - в материале РБК-Украина.

Рамштайн-18

Сегодня 18-й "Рамштайн", онлайн-встреча союзников посвящена долгосрочным потребностям Украины. В Пентагоне уже отметили, что рассчитывают на партнеров, ведь США не могут оказать помощь в области безопасности прямо сейчас. Открывая заседание глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников предоставить Украине больше ПВО.

Украина

Закарпатье

На Закарпатье неизвестный бросил гранату во двор депутата местного облсовета. По данным местных СМИ, речь идет о Георгии Горвате из партии "Батькивщина", которому раньше сожгли авто. Событие расследует полиция.

Курс доллара

Курс доллара в Украине приостановил падение, на 24 января НБУ установил официальный курс на уровне 37,45 гривен за доллар. РБК-Украина рассказывает, стоит ли уже покупать валюту.

Львов

Во Львове жилой массив Сыхов остался без горячей воды и отопления из-за хакерской атаки. Ориентировочный срок восстановления - 21:00.

Множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский вчера внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. РБК-Украина разбиралось в инициативе, все подробности - в материале.

Кадры

Кабинет министров согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федерова на должность главы Запорожской ОВА. Действующего руководителя Юрия Малашко решили уволить.

Дело Мазепы

Апелляционный суд уменьшил размер залога бизнесмену Игорю Мазепе. Суд решил уменьшить размер с почти 350 млн гривен до 21 млн гривен. Однако Мазепа останется под стражей.

Мир

США

Координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби заявил, что если Конгресс не примет дальнейшую помощь Украине, "американское лидерство пошатнется" и некоторые страны также пересмотрят свою помощь Украине.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о подписании контракта на 1,1 млрд евро на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов, часть снарядов будет поставлена в Украину.

Расширение НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан пригласил в страну премьера Швеции на переговоры по вступлению в НАТО. Пока заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара. Однако, по данным Bloomberg, Турция может проголосовать вопрос вступления Швеции в НАТО уже в конце этой недели.

Санкции ЕС

В ЕС работают над 13-м пакетом санкций против РФ, его хотят подготовить ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине. Под санкциями может оказаться российская алюминиевая продукция.

Венгрия

Премьер Венгрии якобы получил письмо с угрозами накануне визита в Украину. В письме ему якобы угрожали устроить "взрывной прием".