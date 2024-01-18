Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Умєров скасував візит до Франції

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції, за даними ЗМІ, з міркувань безпеки. У Міноборони ж заявили, що візит Умєров скасував через участь у Ставці. Він долучився онлайн до запуску артилерійської коаліції для допомоги Україні онлайн. А від Міноборони України у Франції - українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.

У Севастополі затонув російський корабель

У Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул". За даними партизанського руху АТЕШ, його могли підбити кілька тижнів тому під час атаки морськими дронами.

ГУР атакувало нафтобазу в Санкт-Петербурзі

Вранці зявиласть інформація про те, що на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал" впав та вибухнув дрон. Джерело РБК-Україна в спецслужбах повідомила, що ця атака є спецоперацією ГУР.

Зазначимо, "Петербурзький нафтовий термінал" - це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність - 12,5 млн тонн на рік).

За даними джерел РБК-Україна, під час атаки дрони пролетіли над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї, яку охороняють "новітні системи" ППО.

Зброя від Франції

Франція щомісяця до кінця року постачатиме Україні до 50 авіабомб A2SM, які ЗСУ зможуть запускати з наявних радянських літаків, зокрема МіГ та Су. Крім того, Франція виготовить для України 78 самохідних артилерійських установок CEASAR.

У НАТО очікують, що Росія отримає іранські ракети

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що Іран все ж передасть Росії свої ракети. Однак на сьогодні фактів використання росіянами іранських ракет не фіксували.

Україна

Річниця катастрофи в Броварах

Рівно рік тому сталася авіакатастрофа в Броварах, де загинуло керівництво МВС. Серед 14 загиблих, зокрема, очільник відомства Денис Монастирський.

На сьогодні розслідування завершено, пятеро високопосадовців ДСНС, які є підозрюваними, очікують на суд. Їм загрожує за службову недбалість і порушення правил безпеки польотів до 10 років позбавлення волі.

Ціни

Ціни на молоко-сировину в Україні вже практично зрівнялися з ціною в Польщі. У грудні 2023 року ціни на молоко як сировину для виробництва молока та молочної продукції піднялися майже на 30%, перевищивши рівень 15 гривень за кг, тоді як ще в липні становили в середньому 11,6 гривень. На січень ціна з ПДВ становить 18 гривень. Основна причина зростання ціни - дефіцит сировини, який виник, зокрема, через щорічне скорочення поголів'я великої рогатої худоби.

Курс долара

В Україні дешевшає валюта. Середній курс долара у продажі впав на 15 копійок та становить 38,45 гривень, курс євро впав на 25 копійок - до 42,00 гривень.

Кордон

Румунські фермери вранці заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною. Терміни блокування невідомі.

Детальніше про ситуацію на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

Політика

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Обговорюватимуть питання виділення Україні 50 млрд євро від ЄС. Рішення про фіндопомогу очікується 1 лютого.

Детальніше про те, як ЄС домовляється про допомогу Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Світ

Пакистан

Пакистан завдав удар у відповідь по бойовикам в Ірані. Це сталося після того, як кілька днів тому Іран заявив про атаку по території Пакистану. Наразі армія Пакистану переведена на надзвичайно високу бойову готовність.

Що відбувається між Іраном і Пакистаном - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нафта

Ціни на нафту ростуть через напруженість на Близькому Сході - ф'ючерси на Brent - 78,35 доларів за барель, WTI - 73,25. Крім того, через напади єменських хуситів на кораблі в Червоному морі багато компаній вимушені перенаправляти вантажі в обхід Африки. Це призводить до збільшення часу та витрат у дорозі.

CША

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден погодився посилити імміграційну політику, щоб забезпечити допомогу Україні. Як повідомляється, у Сенаті розробляють імміграційну угоду, яку ухвалять в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїля.

Зазначимо, вчора у Білому домі Байден збирав лідерів Конгресу, з якими обговорював надання фінансової та військової підтримки Україні. Питання допомоги Україні на паузі з кінця минулого року.

Як відомо, Байден в жовтні подав до Конгресу законопроєкт, який, зокрема, передбачає виділення 61,3 млрд доларів на допомогу Україні і 14,3 млрд доларів - Ізраїлю. Однак, республіканці блокували розгляд, вимагаючи змін у документі щодо міграційної політики.

Європа

Прем'єр Естонії Кая Каллас може стати верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки замість Жозепа Борреля після виборів до Європарламенту у червні. За даними Politico, у кулуарах активно обговорюється сценарій, за якого влітку основні керівні посади ЄС обіймуть чотири жінки: Урсула фон дер Ляйєн, Роберта Метсола, Метте Фредріксен та Кая Каллас.

Втім, за даними Euractiv, Європейська народна партія пропонує трансформувати посаду головного дипломата ЄС, яку наразі обіймає соціаліст Жозеп Боррель, і замінити її на посаду міністра закордонних справ ЄС, "щоб ЄС міг швидко реагувати на міжнародні кризи".