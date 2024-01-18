Ціни на молоко б'ють рекорди. Чому це відбувається і чого чекати далі

Ціни на молоко та молочну продукцію в Україні за 2023 рік суттєво зросли. Але це максимум, після чого ціни можуть почати знижуватись.

Про причини підвищення цін на молоко і що буде далі, - у матеріалі РБК-Україна .

За інформацією "Союзу молочних підприємств України", у грудні 2023 року ціни на молоко як сировину для виробництва молока та молочної продукції піднялися майже на 30%, перевищивши рівень 15 гривень за кг, тоді як ще в липні становили в середньому 11,6 гривень. На січень ціна з ПДВ становить 18 гривень.

Відповідно ціни на молочні продукти також зросли. За даними Держстату, молоко в грудні порівняно з листопадом подорожчало на 2,3%, сири - на 1,5%, вершкове масло - на 2,7%.

"Грудневий рівень ціни молока-сировини в Україні, у перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів постачання (41,4 євро за 100 кг), - найвищий, як мінімум, за останні десять років. Ціна вище 40 євро за 100 кг (а саме 40,7 євро за 100 кг) була в Україні за цей період лише один раз - у листопаді 2021 року - і це стало наслідком значної ревальвації гривні у другій половині 2021 року”, - зазначають у СМПУ.

Європейські ціни

На сьогоднішній день ціни на молоко-сировину в Україні вже практично зрівнялися з ціною в Польщі, сказав РБК-Україна виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур. При цьому у квітні-травні його ціна в Україні була на 30% нижчою ніж у середньому в ЄС і, зокрема, в Польщі, у жовтні - на 10%.

Основна причина зростання ціни, за словами Дідура, - дефіцит сировини, який виник, зокрема, через щорічне скорочення поголів'я великої рогатої худоби. Порівняно з 2017 роком корів в Україні поменшало майже на 40% - 1271,5 тис. голів у 2023 році проти 2017,8 тис. у 2017 році.

Більше зниження поголів'я відбувається у приватному секторі. До того ж, не всі приватники дотримуються норм виробництва сировини, що не дозволяє переробникам закуповувати у них продукцію. "Через євроінтеграційні вимоги заводи практично відмовилися від молока населення, оскільки не можуть підтвердити безпеку та простежуваність цієї сировини", - зазначив Дідур.

Зростання цін на молоко призводить і до зростання цін, і на молочну продукцію. Але в цьому випадку на підвищення цін впливають і високі торгові надбавки рітейлу. "У рітейлу зменшився середній чек, слабка купівельна спроможність. Тому, щоб працювати не на збиток, вони піднімають націнку та вкладають компенсації різних послуг за рахунок постачальника", - зазначив Дідур.

Прогноз ціни

Але останнім часом ціна молока-сировини зупинилася на рівні 18 гривень за кілограм. "Зараз ціна на сировину коштує другий місяць на рівні 18 гривень із ПДВ", - зазначив Дідур.

Більше підвищуватися вона навряд чи буде, зазначив виконавчий директор СМПУ, оскільки переробники не мають оборотних коштів, щоб конкурувати при закупівлях сировини. До того ж заводам потрібно виконувати контракти на постачання продукції. "У нинішніх умовах заводи не мають необхідного запасу оборотних коштів, немає належного доступу до кредитних ресурсів, щоб підтримувати цю гонку за сировиною в умовах її дефіциту", - зазначив Дідур.

Він не виключив, що ціна на молоко та молочну продукцію може почати дещо знижуватися.

Ціни в Україні та світі

За даними Держстату, молоко та молочні продукти за 2023 рік зросли в ціні приблизно на 10%.

Загалом, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%.

Водночас індекс світових цін на молочні продукти ФАО у грудні 2023 року був на 16,1% нижчим за своє значення у грудні 2022 року.