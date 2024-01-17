Пакет на 50 мільярдів. Як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето

Європейський парламент завтра, 18 січня 2024 року, має намір проголосувати за резолюцію з різким закликом позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. Можливо, це стане кроком до розблокування пакету допомоги Україні на 50 млрд євро.

Докладніше про пакет, про те, хто заважає його погодженню та коли буде фінальне рішення, - у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Politico, Euractiv, Finansial Times, інформація із сайту Європейської комісії та українського урядового порталу, заяви президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, президента України Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля.

Зміст:

Головне про пакет на 50 млрд євро для України

Європейська комісія ще у червні запропонувала створити спецфонд для відновлення, реконструкції та модернізації України - Ukraine Facility. Він передбачає виділення до 50 млрд євро на період 2024-2027 років.

Ukraine Facility підтримуватиме зусилля щодо макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації, одночасно реалізуючи ключові реформи на шляху вступу України до ЄС. А також перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово приводиться у відповідність до правил та стандартів Євросоюзу.

Програма складається із трьох компонентів:

План для Ukraine Facility із переліком пріоритетних реформ. За прогрес у виконанні індикаторів плану виділятиметься щоквартальна фінансова підтримка

Спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах. В рамках цього інструменту фінансування надаватиметься через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інститути

Технічна допомога та інші заходи, які сприятимуть реалізації структурних реформ на шляху до повноцінного членства України в ЄС

Загальна сума 50 млрд євро на чотири роки передбачає як гранти, так і позики. Як заявляла президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, планується покрити до 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року.

Важливий момент. Гроші виділять лише після того, як внесуть зміни до вже затвердженого семирічного бюджету Євросоюзу. І за це мають проголосувати лідери європейських країн.

Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план на 50 млрд євро для України ще в червні 2023 року (Віталій Носач/РБК-Україна)

У жовтні Європейський парламент підтримав створення Ukraine Facility. На грудневому саміті Європейська рада мала ухвалити остаточне рішення, але його заблокувала Угорщина. Швеція заявила про необхідність отримати технічну згоду свого парламенту, решта висловилася "за".

Під кінець року уряд України затвердив драфт плану Ukraine Facility з поточними напрацюваннями. Тоді ж прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фінальні умови будуть визначені за підсумками спеціального саміту 1 лютого 2024 року. Узгодження кінцевої версії відкриє доступ до ресурсу на 50 млрд євро, з яких більшу частину - 39 млрд - спрямують на забезпечення макрофінансової стабільності.

Минулого тижня європейські посли затвердили мандат на переговори з Європейським парламентом, який, втім, не включає питання щодо обсягу фінансування, що стане предметом подальших переговорів.

"Рішення Ради ЄС щодо початку переговорів щодо створення програми Ukraine Facility - ще одне підтвердження непохитності наших партнерів у наданні підтримки Україні. Ми чітко дотримуємося узгодженого плану. У лютому ми очікуємо на оновлення багаторічної фінансової програми ЄС до 2027 року, а також остаточне затвердження Ukraine Facility, що дасть повноцінний старт програмі та дозволить отримати необхідну макрофінансову допомогу", - зазначила перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

"Є позитивні сигнали". Що відомо про терміни та що на них впливає

Зовнішня допомога під час війни є критично важливою для України. Євросоюз та США є основними донорами, але фінансування з Вашингтона призупинено через політичні розбіжності у Конгресі. Гроші від Брюсселя рятували ситуацію до кінця 2023 року, коли було передано останній транш на 1,5 млрд (з програми, що діяла на той момент, на 18 млрд євро). На зміну їй має прийти програма на 50 млрд євро, розрахована до 2027 року.

Саме вона, як очікується, допоможе покрити дефіцит бюджету наступних місяців. Поки запас міцності є. Як казав голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев в інтерв'ю РБК-Україна, країна спокійно пройде січень та лютий.

"За січень і навіть за лютий я не хвилююся", - зазначив він і додав, що зовнішнє фінансування у кращому разі очікується у березні чи навіть у квітні.

Усі надії на європейський саміт 1 лютого 2024 року. При цьому загроза повторного угорського вето залишається. На цей випадок є резервний план на суму до 20 млрд євро, який дозволить обійти заперечення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Розглядаються й інші альтернативи, хоча єдине рішення щодо пакету на 50 млрд залишається у пріоритеті.

Як пише видання Euractiv із посиланням на джерела, незалежно від кінцевих умов, ЄС пообіцяв надати фінансування Україні не пізніше березня.

Фото: президент України Володимир Зеленський сподівається, що рішення про допомогу буде ухвалено протягом найближчих тижнів (Getty Images)

Напередодні президент Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, заявив, що виділення нових пакетів допомоги - це питання тижнів.

"Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримує нас. І я впевнений, що вирішиться питання про нову військову допомогу в Конгресі США. Інакше неможливо", - заявив він.

Формулювання "позитивні сигнали з Європи" не означає, що пакет для України отримає зелене світло. Стратегічні питання Європейська рада вирішує за принципом консенсусу. Тобто достатньо одного голосу проти заблокування ініціативи.

Цей принцип гарантує, що жоден учасник Євросоюзу чи група країн не зможе домінувати над іншими. Угорщина не вперше зловживає правом вето, у листопаді Європарламент вже виступав за заміну консенсусу механізмом кваліфікованої більшості, але поки малоймовірно, що лідери ЄС наважаться на це.

Проте, як пише Politico, офіційний Будапешт подає сигнали про готовність зняти блок. Зокрема, на думку кількох європейських дипломатів та офіційних осіб, сторони наближаються до компромісу. Грудневе вето Орбана спонукало Брюссель задуматися про відмову від принципу єдності, але з того часу обидві сторони відійшли від прірви та активно ведуть переговори.

Угоди про те, на які поступки може піти Угорщина, ще немає. Але всередині самого Євросоюзу впевнені, що зможуть домовитися про 50 млрд євро для України протягом наступної пари тижнів, пише видання з посиланням на дипломатів та чиновників, які через делікатність переговорів казали про це на умовах анонімності.

Орбана позбавлять голосу? Чому він блокує допомогу для України

Ймовірно, прогрес пов'язаний із новинами з Європейського парламенту. Ще 9 січня там ініціювали петицію про позбавлення Орбана права голосу у Раді ЄС, і за чотири дні вона набрала потрібну кількість підписів. За словами євродепутата Петрі Сарваама, через угорського прем'єра механізм ухвалення рішень у ЄС став неефективним.

"Зараз або ніколи. Єдиний спосіб змусити його працювати - позбавити Орбана права голосу у Раді ЄС", - додав він.

Очікується, що за згодою більшості, яка складається із соціалістів (S&D), групи "Зелені/EFA", правоцентристської "Європейської народної партії", лібералів з групи "Оновлення" та групи "Ліві", Європарламент уже завтра, 18 січня, схвалить різку резолюцію.

Два її ключові пункти - заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу відповідно до ст. 7.2 договору ЄС та провести розслідування щодо законності рішення Єврокомісії про розморожування угорських фондів. Зазначимо, ст. 7.2 передбачає, що Європарламент має право закликати Угорщину до відповіді через порушення принципів верховенства закону. Після цього лідери ЄС можуть позбавити країну голосу.

Напередодні грудневого саміту ЄК розморозила 10,2 млрд євро для Будапешта, сподіваючись задобрити Орбана. Який погрожував заблокувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС. На думку євродепутатів, законність розморожування варто перевірити в суді, оскільки воно не було засноване на покращеннях у судовій системі Угорщини.

Фото: західні ЗМІ пишуть про готовність Віктора Орбана домовлятися, але публічна риторика поки що не змінилася (Getty Images)

Тиск на Орбана, мабуть, починає приносити плоди. За даними Politico, угорська сторона дала зрозуміти, що може зняти вето на допомогу Україні за умови, що фінансування переглядатиметься щорічно.

Вимоги Будапешта зводяться до наступного: Євросоюз відмовляється від чотирирічної програми на користь виділення грантів та кредитів на 12,5 млрд євро щороку. Загалом це становитиме до 50 млрд євро протягом 2024-2027 років. Незважаючи на те, що йдеться по суті про ті ж 50 млрд євро, на практиці це дозволить Орбану знову блокувати фінансування, вимагаючи чергових поступок.

З одного боку, ідея знаменує значний відхід від колишньої риторики, коли угорський прем'єр виступав проти будь-яких грантів для України. З іншого, європейські політики налаштовані скептично, оскільки щорічні перегляди не забезпечать Києву впевненість у завтрашньому дні, зазначає Politico.

У той же час, як мінімум у публічних заявах Віктор Орбан непохитний. Напередодні він повторив, що виступає проти змін бюджету ЄС задля багатомільярдної допомоги Україні.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, що, на мою думку, ми маємо зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС… Віддавати 50 млрд євро з бюджету ЄС на чотири роки наперед - це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через чверть року... Якщо Брюссель це прийме, це буде допомога Україні поза бюджетом. Якщо ні, то я сумно зупиню цей процес", - додав він.

До того ж, у нього з'явився союзник в особі словацького прем'єра Роберта Фіцо. Зокрема, він заявив, що проти "будь-яких обмежень прав" Угорщини в Євросоюзі і підтримає будь-яку пропозицію, яку Орбан вже висунув або висуне в майбутньому. Крім того, Фіцо наголосив, що не допустить позбавлення Угорщини права голосу у Раді ЄС.

Чому блокується допомога Україні? В Угорщини тісні відносини з Росією, вона досі отримує дешеві енергоносії, її перші особи роблять антиукраїнські заяви, а уряд блокує санкції проти РФ. При цьому назвати Орбана критично залежним від Кремля не можна, він лише намагається монетизувати свої відносини з Москвою завдяки шантажу партнерів по ЄС.

І, варто зазначити, небезуспішно. Європа не перший рік пред'являє претензії через проблеми з корупцією та тиск на судову систему, заморожуючи бюджетні кошти для Будапешта. До саміту в грудні Орбан вимагав 30 млрд євро, і виділення 10 млрд виявилося достатньо, щоб він не ветував старт переговорів про членство України. Очевидно, решта суми стане предметом майбутніх торгів.

Чи зможе ЄС погодити 50 млрд євро для України?

Поки складно сказати, багато залежить від того, чи домовляться Брюссель і Будапешт. За даними Financial Times, щоб переконати Орбана, Єврокомісія готова надати йому можливість призупинити угоду у 2025 році. Щоб оцінити виконання вимог.

Також Комісія готова проводити щорічний аудит допомоги та запровадити пункт "екстренного гальмування". Він дозволить будь-якій країні виносити питання виплат Україні на саміти лідерів Євросоюзу. Відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо, щоб Орбан відмовився від свого вето, високопоставлений угорський чиновник сказав: "Поки що неясно, але, швидше за все, так", пише FT.

Виступаючи на сьогоднішньому засіданні Європарламенту, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн нагадала, що крайній саміт підтвердив політичну волю підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. І висловила сподівання, що рішення щодо пакету вдасться досягти консенсусом 27 країн-членів.

"Але ми повинні підкріпити це рішення адекватним фінансуванням. Ми запропонували гарантувати Україні стабільне та суттєве фінансування протягом наступних 4 років, все це вимагає оновленого бюджету ЄС. Середньостроковий огляд стосується не лише України. Йдеться про конкурентоспроможність, міграцію, підтримку Західних Балкан та солідарність. Усі ми поділяємо ці пріоритети. Нам необхідний середньостроковий огляд, і я впевнена, що ми вийдемо на рішення 27-ох, щоб це стало можливим", - заявила вона.

У своєму виступі вона також порушила питання фінансування Угорщини. За її словами, близько 20 млрд євро залишаться замороженими, поки Будапешт не розвіє занепокоєння щодо прав ЛГБТ, академічної свободи та прав на притулок.