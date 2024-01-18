Пакистан завдав авіаударів по території Ірану

Збройні сили Пакистану 18 січня завдали ударів по "антипакистанським групам бойовиків", які базувались на території Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Пакистану

"Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Під час розвідувальної операції під кодовою назвою "Марг Бар Сармачар" було знищено низку терористів", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують у відомстві, дані атаки є проявом "рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз".

Крім цього, у МЗС заявили, що Пакистан поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану.

"Єдиною метою ударів було забезпечення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є найважливішими та не можуть бути поставлені під загрозу", - йдеться у заяві.