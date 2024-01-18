Пакистан завдав авіаударів по території Ірану
Збройні сили Пакистану 18 січня завдали ударів по "антипакистанським групам бойовиків", які базувались на території Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Пакистану
"Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Під час розвідувальної операції під кодовою назвою "Марг Бар Сармачар" було знищено низку терористів", - йдеться у повідомленні.
Як зауважують у відомстві, дані атаки є проявом "рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз".
Крім цього, у МЗС заявили, що Пакистан поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану.
"Єдиною метою ударів було забезпечення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є найважливішими та не можуть бути поставлені під загрозу", - йдеться у заяві.
Що передувало
Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей.
У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати "серйозні наслідки" та є "неприйнятним".
"Відповідальність за наслідки лежатиме безпосередньо на Ірані", - йдеться у повідомленні.
Пакистан не зазначає, де саме та яким чином було порушено повітряний простір. Але Ісламабад (столиця Пакистану) подав протест Тегерану, а голову іранської дипломатичної місії в Пакистані викликали до МЗС.
В Ірані поки офіційно не коментували ситуацію.
Вчора агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомило про нібито знищення у Пакистані двох опорних пунктів угруповання "Джейш аль-Адль". Зазначається, що бази атакували ракетами та безпілотниками.
"Джейш аль-Адль" раніше влаштовував напади на іранські сили безпеки в районі кордону з Пакистаном.
Згодом стало відомо, що Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану після ракетних ударів по своїй території та залишає за собою право на відповідь.
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