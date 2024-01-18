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Пакистан завдав авіаударів по території Ірану

Пакистан, Іран , Четвер 18 січня 2024 09:05
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Пакистан завдав авіаударів по території Ірану Фото: Пакистан завдав авіаударів у відповідь на атаку Ірану (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Збройні сили Пакистану 18 січня завдали ударів по "антипакистанським групам бойовиків", які базувались на території Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Пакистану

"Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Під час розвідувальної операції під кодовою назвою "Марг Бар Сармачар" було знищено низку терористів", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують у відомстві, дані атаки є проявом "рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз".

Крім цього, у МЗС заявили, що Пакистан поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану.

"Єдиною метою ударів було забезпечення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є найважливішими та не можуть бути поставлені під загрозу", - йдеться у заяві.

Що передувало

Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей.

У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати "серйозні наслідки" та є "неприйнятним".

"Відповідальність за наслідки лежатиме безпосередньо на Ірані", - йдеться у повідомленні.

Пакистан не зазначає, де саме та яким чином було порушено повітряний простір. Але Ісламабад (столиця Пакистану) подав протест Тегерану, а голову іранської дипломатичної місії в Пакистані викликали до МЗС.

В Ірані поки офіційно не коментували ситуацію.

Вчора агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомило про нібито знищення у Пакистані двох опорних пунктів угруповання "Джейш аль-Адль". Зазначається, що бази атакували ракетами та безпілотниками.

"Джейш аль-Адль" раніше влаштовував напади на іранські сили безпеки в районі кордону з Пакистаном.

Згодом стало відомо, що Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану після ракетних ударів по своїй території та залишає за собою право на відповідь.

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