Чому Іран та Пакистан атакують один одного: у чому причина ескалації

Іран та Пакистан останніми днями обмінюються ударами під час проведення "антитерористичних заходів". При цьому між двома країнами через ці ж повітряні атаки виникла суперечка, що вже встигла перерости у дипломатичну кризу.

Що відбувається і чому Іран та Пакистан обмінюються ударами - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

За інформацією Reuters, Збройні сили Пакистану перевели у стан "надзвичайно високої" бойової готовності на тлі загострення конфлікту з Іраном.

Своєю чергою Іран вже анонсував проведення масштабних військових навчань з авіацією, а прем'єр-міністр Пакистану, за даними ЗМІ, терміново повертається з Давосу.

Що сталося?

Ще в ніч з 15 на 16 січня "Корпус вартових ісламської революції Ірану" атакував балістичними ракетами та дронами "антиіранські" цілі в пакистанській провінції Белуджистан.

Як повідомило іранське державне інформаційне агентство Tasnim, атака була націлена на район у пакистанській провінції Белуджистан, "де була одна з найбільших штаб-квартир "Джейш аль-Адль". Обидва штаби, як проінформувало Tasnim, були знищені.

Але Пакистан своєю чергою заявив про незаконність дій та стверджує, що результаті удару загинуло двоє дітей. Речниця Міністерства закордонних справ Пакистану Мумтаз Захра Балоч назвала такі дії Ірану "неспровокованим і кричущим порушенням суверенітету Пакистану з боку Ірану, порушенням міжнародного права, а також цілей і принципів статуту ООН".

Крім того, Ісламабад відкликав свого посла з Ірану на знак протесту проти удару і заявив, що "зберігає за собою право відповісти" на "незаконну атаку" Тегерана. Що зрештою й сталося. Сьогодні в МЗС Пакистану заявили про завдання ударів "по укриттям терористів" в Ірані та додали, що низку "терористів ліквідовано".

"Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і спеціально націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Систан-Белуджистан в Ірані. Під час операції... було знищено низку терористів", - йшлося в повідомленні.

Своєю чергою іранські ЗМІ пишуть, що кілька ракет влучили в село в провінції Систан-Белуджистан, що межує з Пакистаном. За даними іранського чиновника, внаслідок удару загинуло 9 осіб, серед них жінки та діти (всі вони не громадяни Ірану, уточнюють місцеві медіа). Також повідомляється про обстріл околиць міста Сераван у 40 км від кордону.

Чому зараз?

Боротьба Пакистану та Ірану проти бойовиків-сепаратистів, що діють по обидві сторони кордонів один одного, не нова. Зокрема, "Джейш аль-Адль" ("Армія справедливості"), що є сунітським бойовим угрупованням, Тегеран вважає терористичною організацією.

Саме в грудні це угруповання взяло на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в Сістані і Белуджистані, тоді загинули щонайменше 11 поліцейських.

Експерти кажуть, що більший регіональний конфлікт на Близькому Сході, що спалахнув між Ізраїлем та ХАМАС, імовірно, надихнув Іран бути більш активним у переслідуванні цілей за межами своїх кордонів.

Оскільки за день до того, як завдати ударів по території Пакистану, Тегеран завдав ударів по півночі Іраку та Сирії.

Що з прикордонним конфліктом?

Дві країни - Пакистан та Іран - мають нестабільний кордон, протяжністю понад 900 кілометрів (560 миль). Іранські та пакистанські війська спільно беруть участь у боротьбі з белуджськими повстанцями, які домагаються "незалежності розділеного народу".

Але, як зазначає CNN, хоча дві країни мають спільного ворога, дуже незвично спостерігати, як обидві сторони атакують бойовиків на території одна одної. При цьому західні ЗМІ звертають увагу, що ці удари відбуваються в той момент коли так звана "Вісь опору" (мережа союзників Ірану в регіоні) виступають проти ізраїльських сил та їх союзників на тлі війни в Секторі Газа.

При цьому етнічні белуджі-партизани десятиліттями борються з урядом Пакистану за "відокремлення свого регіону", звинувачуючи Ісламабад у "несправедливій експлуатації багатих газових і мінеральних ресурсів Белуджистану".

Що далі?

Між Пакистаном та Іраном спалахнула дипломатична суперечка. Пакистан відкликав свого посла з Ірану, а іранському послу в Пакистані, який відвідує Тегеран, не дозволять повернутися. Крім того, Ісламабад призупинив усі візити високого рівня до свого сусіда.

На конфлікт вже відреагували низка країн. Так, Індія заявила, що "не терпить тероризму" і що напади є "справою між Іраном і Пакистаном". Китай же закликав обидві країни "проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації".

Також з'явилася і реакція США. Представник Державного департаменту США Метт Міллер заявив, що Вашингтон працює над тим, щоб запобігти виникненню повномасштабного конфлікту на Близькому Сході.

Як зазначають західні ЗМІ, удар Пакистану у відповідь по іранській території показує, що він вирішив відповісти не лише дипломатичними наслідками.

Однак незрозуміло, чи захочуть Іран, чи Пакистан розпочати повномасштабні бойові дії проти сепаратистських угруповань, яких вони обидва вважають ворогами.

У Ісламабаді удар називають удар реалізацією операції "Марг Бар Сармачар". МЗС країни додає, що "повністю поважає територіальну цілісність Ірану", а "удар був завданий лише з метою забезпечення безпеки від терористів".

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