Нафта подорожчала через напруженість у Червоному морі. Ринку загрожує дефіцит танкерів

Ціни на нафту зросли у четвер, 18 січня, на тлі напруженості на Близькому Сході. Якщо напади хуситів на кораблі триватимуть, це призведе до нестачі танкерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали 0,6%, до 78,35 доларів, а ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 1,0%, до 73,25 доларів за барель.

Напади єменських хуситів на кораблі в Червоному морі змусили багато компаній перенаправити вантажі в обхід Африки, що призвело до збільшення часу та витрат у дорозі.

США 17 січня завдали ще одного раунду ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на судноплавство. Хусити, які підтримують Іран, заявляють, що діють на знак солідарності з палестинцями під час війни Ізраїлю з Сектором Газа.

Дефіцит танкерів

Як заявив генеральний директор саудівського нафтового гіганта Aramco Амін Нассер, світові нафтові ринки впораються з перебоями в Червоному морі в короткостроковій перспективі, хоча тривалі напади хуситів на кораблі призведуть до нестачі танкерів через більш тривалі рейси і затримки поставок.

"Якщо це станеться у короткостроковій перспективі, танкери можуть бути доступні... Але якщо це буде у довгостроковій перспективі, це може стати проблемою", - сказав Насер.

Контейнеровози зупиняються або відхиляються від Червоного моря, що веде до Суецького каналу, найшвидшого маршруту з Азії до Європи, через який проходить близько 12% світового судноплавства.

Альтернативний маршрут навколо мису Доброї Надії до ПАР додає до подорожі 10-14 днів.

Aramco може обійти протоку Баб-ель-Мандаб біля Ємену, звідки хусити починають атаки, через трубопровід, що з'єднує її східні нафтові об'єкти із західним узбережжям і надає їй швидший доступ до Суецького каналу, сказав Нассер.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що нафтові ринки будуть у "комфортному і збалансованому становищі" цього року, незважаючи на напруженість на Близькому Сході. Як заявив його виконавчий директор Фатіх Біроль, це відбудеться на тлі зростання пропозиції та уповільнення перспектив зростання попиту.