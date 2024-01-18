Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Умеров отменил визит во Францию

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию, по данным СМИ, из соображений безопасности. В Минобороны же заявили, что визит Умеров отменил из-за участия в Ставке. Он присоединился к запуску коалиции артиллерии для помощи Украине онлайн. А от Минобороны Украины во Франции - украинская делегация во главе с замминистра Иваном Гаврилюком.

В Севастополе затонул российский корабль

В Севастополе затонул российский сторожевой корабль "Тарантул". По данным партизанского движения АТЕШ, его могли подбить несколько недель назад при атаке морскими дронами.

ГУР атаковало нефтебазу в Санкт-Петербурге

Утром появилась информация о том, что на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал" упал и взорвался дрон. Источник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что эта атака является спецоперацией ГУР.

Отметим, "Петербургский нефтяной терминал" - это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность - 12,5 млн тонн в год).

По данным источников РБК-Украина, во время атаки дроны пролетели над резиденцией российского диктатора Владимира Путина на Валдае, охраняемой "новейшими системами" ПВО.

Оружие от Франции

Франция будет ежемесячно до конца года поставлять Украине до 50 авиабомб A2SM , которые ВСУ смогут запускать с имеющихся советских самолетов, в том числе МиГ и Су. Кроме того, Франция производит для Украины 78 самоходных артиллерийских установок CEASAR.

В НАТО ожидают, что Россия получит иранские ракеты

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что Иран все же передаст России свои ракеты. Однако на сегодня фактов использования россиянами иранских ракет не фиксировали.

Украина

Годовщина катастрофы в Броварах

Ровно год назад произошла авиакатастрофа в Броварах, где погибло руководство МВД. Среди 14 погибших, в том числе глава ведомства Денис Монастырский.

На сегодняшний день расследование завершено, пятеро высокопоставленных должностных лиц ГСЧС, которые являются подозреваемыми, ожидают суда. Им грозит за служебную халатность и нарушение правил безопасности полетов до 10 лет лишения свободы.

Цены

Цены на молоко-сырье в Украине уже практически сравнялись с ценой в Польше. В декабре 2023 цены на молоко как сырье для производства молока и молочной продукции поднялись почти на 30%, превысив уровень 15 гривен за кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 гривен. На январь цена с НДС составляет 18 гривен. Основная причина роста цены - дефицит сырья, возникший, в частности, из-за ежегодного сокращения поголовья крупного рогатого скота.

Курс доллара

В Украине дешевеет валюта. Средний курс доллара в продаже упал на 15 копеек и составил 38,45 гривен, курс евро упал на 25 копеек - до 42,00 гривен.

Граница

Румынские фермеры утром заблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дьяково" на границе с Украиной. Сроки блокировки неизвестны.

Подробнее о ситуации на границе – в материале РБК-Украина.

Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал встречу с премьером Словакии Робертом Фицо. Будут обсуждаться вопросы выделения Украине 50 млрд евро от ЕС. Решение о финпомощи ожидается 1 февраля.

Подробнее о том, как ЕС договаривается о помощи Украине - в материале РБК-Украина .

Мир

Пакистан

Пакистан нанес ответный удар по боевикам в Иране. Еще произошло после того, как несколько дней назад Иран заявил об атаке по территории Пакистана. В настоящее время армия Пакистана переведена на очень высокую боевую готовность.

Что происходит между Ираном и Пакистаном – читайте в материале РБК-Украина.

Нефть

Цены на нефть растут из-за напряженности на Ближнем Востоке - фьючерсы на Brent - 78,35 долларов за баррель, WTI - 73,25. Кроме того, из-за нападений йеменских хуситов на корабли в Красном море многие компании вынуждены перенаправлять грузы в обход Африки. Это приводит к увеличению времени и затрат в пути.

США

По данным СМИ, президент США Джо Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине. Как сообщается, в Сенате разрабатывают иммиграционное соглашение, которое будет принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля.

Отметим, вчера в Белом доме Байден собирал лидеров Конгресса, с которыми обсуждал предоставление финансовой и военной поддержки Украине. Вопросы помощи Украине на паузе с конца прошлого года.

Как известно, Байден в октябре подал в Конгресс законопроект, который, в частности, предполагает выделение 61,3 млрд долларов на помощь Украине и 14,3 млрд долларов - Израилю. Однако республиканцы блокировали рассмотрение, требуя изменений в документе относительно миграционной политики.

Европа

Премьер Эстонии Кая Каллас может стать верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля после выборов в Европарламент в июне. По данным Politico, в кулуарах активно обсуждается сценарий, при котором летом основные руководящие должности ЕС займут четыре женщины: Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола, Мэтте Фредриксен и Кая Каллас.

Впрочем, по данным Euroctiv, Европейская народная партия предлагает трансформировать должность главного дипломата ЕС, которую сейчас занимает социалист Жозеп Боррель, и заменить ее на должность министра иностранных дел ЕС, "чтобы ЕС мог быстро реагировать на международные кризисы".