"Стратегічна пауза". Що відбувається на кордоні з Польщею та коли Румунія зніме блокаду

Блокада західних кордонів для вантажівок, схоже, добігає кінця. Принаймні з боку Польщі пункти пропуску будуть вільними щонайменше до 1 березня, рішення з Румунії очікується найближчими днями.

Детальніше про ситуацію на кордоні, домовленості з Польщею та про те, коли припиниться блокада румунських пунктів, - у матеріалі РБК-Україна .

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, публікації Gazeta Wyborcza та Digi24, заява віце-прем'єра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та коментар спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка.

Польща "відкрилася", Румунія блокує два пункти: ситуація на кордоні

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, на піших та автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Румунією черг немає. Щодо вантажних авто, то фізичних черг з української сторони теж немає, оскільки вони реєструються у сервісі "Є-черга".

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначає, що пасажиропотік, який також впливає на формування черг, наразі нижчий, ніж у новорічно-різдвяний період. Якщо на свята він коливався на рівні 120-140 тисяч осіб на добу в обидва напрями, то, наприклад, учора кордон перетнули лише 62 тисячі осіб.

"При зниженні пасажиропотоку зникають черги, всі пункти пропуску практично порожні, черг немає", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Що стосується польського кордону, то напередодні о 16:00 почався інтенсивніший рух у напрямку пунктів "Рава-Руська" та "Краківець", а близько 20:00 - у напрямку "Ягодина". З польського боку це пункти "Гребенне", "Корчова" та "Дорогуськ" відповідно.

"Напрямок пункту пропуску "Шегині" було розблоковано ще 6 січня. Наразі не блокується жодний напрямок з польського боку", - додав він.

Проте на під'їзних шляхах черги все ж таки залишаються, оскільки велика кількість фур чекає на можливість виїхати з Польщі. Станом на ранок 17 січня було близько 1900 вантажівок, з них лише у напрямку "Шегині" стояло 800. З української сторони відзначається зростання електронної черги на "Ягодин" - зараз зареєстровано 1200 авто, хоча ще днями у "Є-черзі" на цьому напрямку на виїзд було до 300 вантажівок.

З боку Румунії через протести фермерів триває блокада пунктів "Сірет" та "Вікову-де-Сус" у напрямку українських "Порубного" та "Красноїльська".

"Блокада відбувається на певній віддаленості від кордону. При тому, що особливість цих пунктів у тому, що "Красноїльськ" можуть перетнути тільки вантажівки, які йдуть порожніми, на "Порубне" їдуть завантажені фури. Минулої доби його перетнули буквально одиниці, хоча цей напрямок може пропускати 500-600 фур за добу в обидві сторони", - наголосив Демченко.

Скільки вантажних автомобілів стоять у черзі на румунській території, невідомо, такої інформації українські прикордонники не мають.

"Стратегічна пауза" до 1 березня. Про що домовились у Польщі

Зазначимо, протести на кордоні тривали з початку листопада з кількох причин. По-перше, польські водії критикували електронну чергу на виїзд із України, яка нібито їх дискримінує. По-друге, вимагали окрему чергу для порожніх фур, по-третє, - відновити дозвільну систему для українських компаній та заборонити реєстрацію тих, чий капітал надходить з-за меж ЄС.

Напередодні вони дійшли згоди з новим урядом Дональда Туска, в рамках якого призупинять протести

"Це не кінець, але протест буде припинено. Ми домовилися про певні умови. Ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд", - заявив представник із Комітету із захисту перевізників та транспортних роботодавців Польщі Томаш Борковськи.

Угода передбачає припинення блокади пунктів "Корчова", "Гребенне" та "Дорогуськ" до 1 березня 2024 року. За словами польського міністра інфраструктури Даріуша Клімчака, сторони розпочнуть інтенсивні переговори, спрямовані на конкретний ефект. У нинішньому вигляді угода містить 7 пунктів, що охоплюють багато питань.

"Вони стосуються повного виключення дорожнього прикордонного переходу "Мальховіце - Ніжанковичі" в рамках пілотного проекту в системі електронної черги. Це стосується і моніторингу декларування української сторони щодо терміну перебування вантажівок, зареєстрованих за межами території України. Досі термін перебування складав 20 днів. Ми слідкуватимемо за заявами української сторони про продовження до 60 днів", - зазначив міністр.

У другій половині дня 16 січня відновився пропуск вантажівок на "Краківець" та "Раву-Руську" у звичайному режимі. Станом на вчорашній вечір на в'їзд до України там стояло майже 700 фур. Трохи пізніше відновився пропуск і на "Ягодин".

Віце-прем'єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков нагадав, що перелік заходів було погоджено ще наприкінці грудня і "зі свого боку ми виконали фактично все, що обіцяли".

Він також детальніше розповів про угоди. Зокрема, уряд Польщі працюватиме над механізмом компенсацій перевізникам, які втратили східні ринки через вторгнення Росії до України. А також посилить перевірки для запобігання каботажним перевезенням (усередині Польщі) та створить систему контролю транспортних послуг українських компаній.

Серед іншого, домовленості з протестувальниками включають заходи, які раніше було погоджено на рівні міністерств обох країн:

створення окремого пасу в онлайн-черзі для порожніх вантажівок "Ягодин - Дорогуськ" (технічно вже доступно)

відкриття пункту "Угринів - Долгобичів" для порожніх вантажівок (виконано)

старт пілотного проекту на пункті "Ніжанковичі - Мальховіце" без реєстрації в електронній черзі (триватиме один місяць, після чого буде оцінено ефективність). Україна наполягала на реалізації лише після розблокування кордону. Поки реєстрацію призупинено

Раніше також було погоджено запуск спільної Робочої групи для аналізу ситуації на ринку двосторонніх перевезень та забезпечення ефективного митного та прикордонного контролю. Перше засідання пройшло 8 січня, сторони домовилися підготувати план дій щодо збалансування ринку перевезень та скорочення черг.

Польський міністр Даріуш Клімчак сподівається, що черги зникнуть протягом кількох днів. І пообіцяв зробити все можливе, щоб до 1 березня виконати вимоги своїх перевізників. Ті своєю чергою кажуть, що дали владі мандат довіри.

"Ми даємо міністерству мандат довіри. Це не капітуляція, а стратегічна пауза", - заявив один із лідерів протесту, активіст Рафал Меклер.

Румунська блокада може припинитися за лічені дні

Блокада кордону з боку Румунії розпочалася 13 січня 2024 року. Спочатку фермери кілька годин блокували рух вантажівок через "Сірет" навпроти українського пункту "Порубне", внаслідок чого черга одразу розтяглася на 6 км. Через два дні на тлі провалу переговорів із владою вона поширилася на "Вікову-де-Сус" навпроти українського пункту "Красноїльськ".

Причина - румунські фермери з регіонів Сучава та Ботошані скаржаться на імпорт з України. За їхніми словами, українське зерно зайняло всі потужності з перевалки у порту Констанци та обвалило ціни на сільськогосподарську продукцію. Серед вимог висувають необхідність дотацій та компенсації збитків тим, хто зазнав збитків від цього імпорту, а також поновлення митних платежів на українські товари.

Цікаво, що на грудневій прес-конференції президент України Володимир Зеленський, критикуючи польську блокаду, казав, що через неї "ми втратили сотні мільйонів доларів та частину врожаю".

"ЄС був проти блокування кордону. Слава Богу, з'явилася Румунія, і президент (Клаус, - ред.) Йоханніс допоміг нашим фермерам вижити. У нього були страйки, я вважаю, він показав себе міцною людиною", - зазначив він.

Днями міністерство сільського господарства Румунії досягло угоди з протестувальниками. За словами міністра Флоріна Барбу, вона стосується 13 вимог, переговори продовжаться, щоб знайти компроміс щодо невиконаних запитів.

Повідомлялося, що румунський уряд зобов'язався субсидувати сільськогосподарські акцизи до 2026 року, прийняти правила для субсидованих кредитів, відшкодувати збитки від українського зерна, запровадити маркування зернових та електронний моніторинг пломб за допомогою GPS у порту Констанца. Про мито на імпорт зернових з України не йдеться.

При цьому, як заявив представник фермерів на переговорах Маріус Міку, угода не означає негайного припинення блокади. У тому числі через те, що на її тривалість можуть вплинути переговори з румунськими перевізниками.

Напередодні понад 150 водіїв з України влаштували акцію у центрі Сирету, незадоволені тим, що протести фермерів та перевізників перекривають їм доступ до митниці. За словами представниці жандармерії Роксани Юліани Ботезату, сьогодні з 09:30 їм дозволили рухатися колонами до пункту пропуску.

Станом на другу половину дня близько сотні фермерів блокували "Сірет" із використанням близько 50 тракторів та 15 легкових автомобілів, а колона заблокованих фур на виїзд в Україну досягла приблизно 20 км. Як заявила прес-секретарка прикордонної поліції Сучави Аліна Петрару, з полудня понеділка не в'їхала жодна вантажівка через пункт пропуску "Сірет". Пропуск легкового транспорту, автобусів та мікроавтобусів триває у звичайному режимі.

Румунський прем'єр Йон-Марчел Чолаку сподівається, що протести фермерів завершаться за лічені дні. Він також виправдовує акції "накопиченим розчаруванням".

"Я намагався зрозуміти, з чого вони почалися. На мій погляд вони виправдані. Це накопичене розчарування. У нас була пандемія, енергетична криза, війна. Була притока товарів з України на територію Румунії. Те матеріально-технічне забезпечення, яке аграрії купували минулого року, вони купували дуже дорого, навесні воно подешевшало, і ціна на сільгосппродукцію зросла. Кумулятивний фактор, який не обов'язково залежить від уряду, але який ми маємо помічати", - зазначив він.

Українські прикордонники не знають, коли припиниться блокада фур з румунського боку.

"Від прикордонної поліції Румунії у нас є лише інформація про те, що такі дії почалися. Але про причини і як це довго може тривати, безпосередньо нам румунські прикордонники не повідомляли", - додав у коментарі РБК-Україна речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.