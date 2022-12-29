Виступ Зеленського у Раді та чергова атака "Шахедів": новини за 28 грудня

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради наприкінці 2023 року. Крім того, росіяни вкотре вдарили по нашій країні іранськими дронами-камікадзе "Шахед".

Більш детально про те, що сталося у середу, 28 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Українські захисники 27 грудня ліквідували 550 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати РФ становили 103 770 солдатів.

У Харкові вранці повідомляли про вибухи, причиною яких став черговий обстріл російських окупантів.

Українські сили наближаються до повернення Кремінної, пише The New York Times.

Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські дрони-камікадзе Shahed.

Російські загарбники та найманці масово залишають місця несення служби на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. У розшуку перебувають понад 200 осіб.

У Запорізькій області попередніми днями було знищено багато техніки росіян. При цьому поранення отримали близько 150 ворожих солдатів.

Зеленський звернувся до Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський виступив з традиційним щорічним посланням до Верховної ради.

Свій виступ Володимир Зеленський розпочав з того, як останні 10 місяців змінили Україну та світ.

"Україна стала одним з глобальних лідерів. Наші національні кольори - це міжнародний символ сміливості та незламності. У будь-якій країні, на будь-якому континенті, коли бачать синьо-жовтий, знають, що це про свободу. Про народ, що не здався, який вистояв і об'єднав світ", - заявив він.

З ключовими заявами глави держави можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Росіяни завдали чергового удару по Україні "Шахедами"

У середу, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Вибухи пролунали у Дніпрі, Херсоні, Харкові, Сумах та Миколаївській області.

Атаки на інфраструктуру: з вересня ППО збило 420 ракет і майже стільки ж дронів

Українська ППО з вересня збила понад 420 ракет, які росіяни запускали по критичній інфраструктурі. Також було приземлено і 430 дронів-камікадзе, розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Всі взяли дату 11 жовтня від першого масованого обстрілу, як початок "відліку" атак на енергетичну інфраструктуру. Але справді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня, тоді вони почали нападати на нашу інфраструктуру. З цього часу вже приблизно понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала ж, звичайно, більша кількість", - заявив він.

Буданов відвідав позиції українських розвідників у Бахмуті

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов відвідав передові позиції українських військових у Бахмуті.

Він заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО, а також визначив завдання та нагородив воїнів.

Рєзніков домовився про продовження поставок ППО Україні з головою Міноборони Франції

Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Сторони домовилися про продовження передачі систем ППО нашій країні.

"Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба", - написав український міністр за підсумками переговорів.

Недостатньо для наступу. Названо кількість військ РФ у Білорусі

Станом на сьогоднішній день на території Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських солдатів. Цього недостатньо для початку нового вторгнення в Україну з півночі.

"Ми не фіксуємо створення наступальних угруповань, а те угрупування, яке є в Росії, це близько 10 200 солдатів, воно не здатне виконати завдання щодо повторного наступу на територію України", - наголосив голова ДПСУ Сергій Дейнеко.