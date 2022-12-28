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Харків під обстрілом: мешканців просять залишатися у укриттях

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Харків, Середа 28 грудня 2022 09:14
Харків під обстрілом: мешканців просять залишатися у укриттях Фото: окупанти прямо зараз обстрілюють Харків (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку середи, 28 грудня, у Харкові повідомили про вибухи. Окупанти прямо зараз обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари!" - розповів він.

Обстріл міста підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом. Прошу всіх перебуває у укриттях і дотримуватись запобіжних заходів", - написав він.

При цьому заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що Росія завдала по місту ракетного удару.

"Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події", - зазначив він у Telegram.

Оновлено 9.23. За даними Синєгубова, окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

"Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, вранці у середу, 28 грудня, про вибухи повідомили і у Херсоні.

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