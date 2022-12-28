Поранено понад 150 окупантів. У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ у Запорізькій області

У Запорізькій області в попередні дні було знищено багато техніки росіян. При цьому поранення отримали ворожі солдати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За даними українського військового командування, у Запорізькій області було знищено: один ракетний зенітний ракетний комплекс С-300, вісім одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів росіян.

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Генштабі доповідали, що у Запорізькій області до 150 російських військових отримали поранення після удару ЗСУ.

Також ми писали, що на початку грудня українські військові завдали влучних ударів по місцях дислокації росіян у Запорізькій області. Ворог зазнав суттєвих втрат в особовому складі.

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