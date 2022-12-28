Мінус танк, артилерія та 550 окупантів: названо нові втрати РФ

Українські захисники минулої доби ліквідували 550 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати РФ становили 103 770 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.12 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська досягли великих успіхів у Харківській області та у напрямку Сватово-Кременна.

Також ми писали, що бійці ЗСУ "затрофеїли" цілий арсенал після штурмів російських окупантів у двох напрямках.

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