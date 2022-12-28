Мінус танк, артилерія та 550 окупантів: названо нові втрати РФ
Фото: українські війська за добу ліквідували ще 550 окупантів (Getty Images)
Українські захисники минулої доби ліквідували 550 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати РФ становили 103 770 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3017 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 6037 (+13) од.,
- артилерійських систем - 1999 (+1) од.,
- РСЗВ - 418 (+0) од.
- засоби ППО - 212 (+0) од.,
- літаків - 283 (+0) од.,
- вертольотів - 267 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+0),
- крилаті ракети - 653 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4660 (+9) од.,
- спеціальна техніка - 179 (+0).
Нагадаємо, за даними ISW, українські війська досягли великих успіхів у Харківській області та у напрямку Сватово-Кременна.
Також ми писали, що бійці ЗСУ "затрофеїли" цілий арсенал після штурмів російських окупантів у двох напрямках.
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