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Мінус танк, артилерія та 550 окупантів: названо нові втрати РФ

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Середа 28 грудня 2022 09:40
Мінус танк, артилерія та 550 окупантів: названо нові втрати РФ Фото: українські війська за добу ліквідували ще 550 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські захисники минулої доби ліквідували 550 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати РФ становили 103 770 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 3017 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 6037 (+13) од.,
  • артилерійських систем - 1999 (+1) од.,
  • РСЗВ - 418 (+0) од.
  • засоби ППО - 212 (+0) од.,
  • літаків - 283 (+0) од.,
  • вертольотів - 267 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+0),
  • крилаті ракети - 653 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4660 (+9) од.,
  • спеціальна техніка - 179 (+0).

    Нагадаємо, за даними ISW, українські війська досягли великих успіхів у Харківській області та у напрямку Сватово-Кременна.

    Також ми писали, що бійці ЗСУ "затрофеїли" цілий арсенал після штурмів російських окупантів у двох напрямках.

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