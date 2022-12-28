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Недостатньо для наступу. Названо кількість військ РФ у Білорусі

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Середа 28 грудня 2022 22:07
Недостатньо для наступу. Названо кількість військ РФ у Білорусі Фото: названо кількість військ РФ у Білорусі (twitter.com/armscontrol_ukr)
Автор: Іван Носальський

Станом на сьогоднішній день на території Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських солдатів. Цього недостатньо для початку нового вторгнення в Україну з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека в ефірі телемарафону.

За його словами, загроза можливого наступу з території Білорусі зберігається, але реальних можливостей у ворога наразі немає.

"Ми не фіксуємо створення наступальних угруповань, а те угрупування, яке є у Росії, це близько 10 200 солдатів, воно не здатне виконати завдання щодо повторного наступу на територію України", - наголосив Дейнеко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що,за даними британської розвідки, Росія перекинула до Білорусі частини своєї танкової армії, яка була розгромлена в Україні.

Також ми писали, що, за словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою.

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