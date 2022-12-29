Выступление Зеленского в Раде и очередная атака "Шахедов": новости за 28 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной раде в конце 2023 года. Кроме того, россияне в очередной раз ударили по нашей стране иранскими дронами-камикадзе "Шахед".

Более детально о том, что произошло в среду, 28 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Украинские защитники 27 декабря ликвидировали 550 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери РФ составили 103 770 солдат.

В Харькове утром сообщали о взрывах, причиной которых стал очередной обстрел российских оккупантов.

Украинские силы приближаются к возвращению Кременной, пишет The New York Times.

Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed.

Российские захватчики и наемники массово покидают места несения службы на временно оккупированных территориях Запорожской области. В розыске находятся более 200 человек.

В Запорожской области в предыдущие дни было уничтожено много техники россиян. При этом ранения получили около 150 вражеских солдат.

Зеленский обратился к Верховной раде

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной раде.

Свое выступление Владимир Зеленский начал с того, как последние 10 месяцев изменили Украину и мир.

"Украина стала одним из глобальных лидеров. Наши национальные цвета - это международный символ смелости и несокрушимости. В любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это о свободе. О не сдавшемся народе, который выстоял и объединил мир", - заявил он.

С ключевыми заявлениями главы государства можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Россияне нанесли очередной удар по Украине "Шахедами"

В среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину при помощи иранских дронов-камикадзе.

Взрывы прогремели в Днепре, Херсоне, Харькове, Сумах и Николаевской области.

Атаки на инфраструктуру: с сентября ПВО сбила 420 ракет и почти столько же дронов

Украинская ПВО с сентября сбила более 420 ракет, которые россияне запускали по критической инфраструктуре. Также было приземлено и 430 дронов-камикадзе, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Все взяли дату 11 октября от первого массированного обстрела, как начало "отсчета" атак на энергетическую инфраструктуру. Но ведь действительно ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября, тогда они начали нападать на нашу инфраструктуру. С этого времени уже примерно более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало же, конечно, большее количество", - заявил он.

Буданов посетил позиции украинских разведчиков в Бахмуте

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте.

Он заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО, а также определил задачи и наградил воинов.

Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции

Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО нашей стране.

“Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба", - написал украинский министр по итогам переговоров.

Недостаточно для наступления. Названо количество войск РФ в Беларуси

По состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат. Этого недостаточно для начала нового вторжения в Украину с севера.

"Мы не фиксируем создание наступательных группировок, а та группировка, которая есть у России, это около 10 200 солдат, она не способна выполнить задачи по повторному наступлению на территорию Украины", - подчеркнул глава ГПСУ Сергей Дейнеко.