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Резніков домовився про продовження поставок ППО Україні з головою Міноборони Франції

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Київ, Середа 28 грудня 2022 20:41
Резніков домовився про продовження поставок ППО Україні з головою Міноборони Франції Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та міністр оборони України Олексій Резніков (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Іван Носальський

Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

"Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба", - написав український міністр за підсумками переговорів.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, в Україну з візитом приїхав голова Міноборони Франції.

Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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