Резніков домовився про продовження поставок ППО Україні з головою Міноборони Франції
Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.
"Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба", - написав український міністр за підсумками переговорів.
Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, в Україну з візитом приїхав голова Міноборони Франції.
Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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