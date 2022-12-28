Зеленський звернувся до Верховної ради: головні заяви

Так, про виступ глави держави у парламенті повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

У своєму виступі Зеленський заявив, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління, а "все що не досягли раніше, буде у нас".

Що сказав президент: головні тези

Ми пройдемо цю зиму, російські "шахедні" удари не допоможуть.

Наша мета - відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто в зараз у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей.

Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС.

З початку повномасштабного вторгнення відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь,

Український військово-промисловий комплекс буде одним з більш прогресивніших.

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити).

Єдність це те, що ми маємо зараз берегти.

Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка світу.

Наша країна стане лідером у побудові "зеленої енергетики". Також розвивати власну атомну генерацію.

Кількість терміналів Starlink доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час.

Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг

Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки. 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine.

Бізнес це також захист України, податки це також безпека. На оборону за рік спрямовано більш як 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки коштом внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.

Наявна податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, та хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення.

Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів.

Відбудова України буде найбільшим економічним проектом Європи. Будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму.

Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому.

Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.

Зазначено, що на засіданні окрім президента були також був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, уряд був у повному складі, іноземні дипломати, військові, члени родин загиблих героїв.

Після виступу Зеленського, який тривав майже годину, відбулося нагородження військових.

Про що говорив Зеленський у минулорічному посланні

Минулого року президент виступив з щорічним посланням до Ради 1 грудня. Воно було присвячене внутрішньому та зовнішньому становищу. Дата була присвячена 30-річчю референдуму про незалежність України.

Зокрема, тоді Зеленський відзвітував, що незважаючи на пандемію COVID та економічну кризу, економіка перевищила 190 млрд доларів, державний борг уперше з 2013 року опустився нижче за 50% ВВП, а золотовалютні резерви досягли 30 млрд доларів.

Він також анонсував програму термомодернізації будинків та економічний паспорт українця, згідно з яким на кожну дитину планувалося завести рахунок, на якому накопичуватимуться кошти від видобутку природних ресурсів.

Крім того, він оголосив про велике фінансування сектору оборони та безпеки, запуск комплексної ракетної програми та відновлення флоту. Однак багато планів було порушено повномасштабним вторгненням Росії.

Виступи президента у 2022 році

З початку вторгнення Володимир Зеленський частіше виступав у парламенті, вперше він з'явився під куполом Ради 3 травня, коли у дистанційному режимі також звернувся до українців тодішній прем'єр Британії Борис Джонсон.

Український президент нагадав народним депутатам, що в умовах війни потрібно забути про політиканство, законодавчий спам, сварки та піар. Він також назвав їх частиною великого українського війська та зазначив, що єдина річ, яка може виправдати відсутність на пленарних засіданнях, - робота за кордоном, у регіонах чи смерть заради інтересів країни.

Наступного разу, 23 травня 2022 року, Зеленський говорив про важливу роль Польщі у підтримці України на війні проти Росії. І наголосив, що з 24 лютого обидві країни почали писати новий том в історії своїх відносин.

На виступі 28 липня президент у присутності низки зарубіжних лідерів зазначив, що Україна подала заявку на вступ до Європейського союзу та отримала кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було в жодній іншій країні. А також зазначив, що з такою самою швидкістю мають розпочатися переговори щодо вступу до ЄС.