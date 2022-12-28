Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз

У середу, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе.

РБК-Україна зібрало всю інформацію про черговий удар росіян.

З чого все почалося

Першим про загрозу запуску іранських дронів-камікадзе увечері 28 грудня попередив Віталій Кім. Пізніше аналогічну інформацію поширив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він закликав мешканців регіону не ігнорувати повітряну тривогу, а також не знімати та не публікувати можливі удари росіян.

Також про пуски дронів з лівого берега Херсонської області, що тимчасово перебуває під контролем російських військ, повідомляли місцеві Telegram-канали.

Вибухи у низці регіонів

Пізніше в мережі з'явилися повідомлення про те, що у низці міст України було чути вибухи. Зокрема, вони прозвучали у Херсоні та Дніпрі.

За неофіційними даними, мешканці почули вибухи через роботу українських систем ППО, які атакували іранські дрони-камікадзе.

При цьому голова Миколаївської ОВА попередив, що зараз є загроза атак на Одесу. Також, за його словами, ще два "мопеди" пролетіли у бік Умані.

"Багато збивають скрізь", - додав Кім.

Оновлено 22:30

Повітряне командування "Схід" повідомляє, що у Дніпропетровській області підрозділи повітряного командування знищили п'ять ворожих безпілотників. Ймовірно, це "Шахеди".

Оновлено 22:45

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти завдали удару по місту за допомогою "Шахеда".

"Під прицілом один із об'єктів інфраструктури", - додав він.

При цьому в мережі розповсюджують відео з характерним звуком, який видають іранські дрони-камікадзе.

Попереджаємо, у відео присутня ненормативна лексика!

Оновлено 22:53

За інформацією "Суспільне", у Сумах та районі також пролунав вибух. Місцева влада просить не обговорювати подробиці в соцмережах і дочекатися офіційної інформації.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповідала, що росіяни під час масованих атак запускають три хвилі дронів.

За її словами, першу хвилю окупанти запускають для виявлення засобів ППО, друга хвиля - щоб вдарити по системах ППО, а третя хвиля, як правило, спрямовується на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури.