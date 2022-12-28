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Буданов відвідав позиції українських розвідників у Бахмуті

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Середа 28 грудня 2022 11:24
Буданов відвідав позиції українських розвідників у Бахмуті Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов відвідав передові позиції українських військових у Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Повідомляється, що Буданов протягом 27-28 грудня відвідав передові позиції українських Сил оборони у Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Зокрема, керівник розвідки заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО, а також визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення російських загарбників.

Зазначимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що росіяни кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, техніки та озброєння, але будь-які їхні спроби оточити місто зазнають невдачі.

До того ж, експерт оцінив шанси росіян захопити Бахмут.

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