Атаки на інфраструктуру: з вересня ППО збила 420 ракет і майже стільки ж дронів

Українська ППО від вересня збила понад 420 ракет, які росіяни запускали по критичній інфраструктурі. Також було приземлено й 430 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Всі взяли дату 11 жовтня від першого масованого обстрілу, як початок "відліку" атак на енергетичну інфраструктуру. Але ж насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня, тоді вони почали нападати на нашу інфраструктуру. З цього часу вже приблизно більш як 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала ж, звісно, більша кількість", - розповів Ігнат.

Своєю чергою він звернув увагу на те, що у противника не настільки достатньо ракет для масованості ударів.

"Власне, мова йде про те, що багато ракет ворогом використано. Носії є, але не факт що є до них ракети у достатній кількості. Бо, якщо їх було б більше, то і били б більше", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що російські війська можуть вдатися до нових масованих атак на новорічні свята, аби залишити Україну в темряві.

Тим часом енергосистема країни за три останні місяці вже перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян.

Додамо, як ми писали раніше, Росія здійснила наймасованішу атаку іранськими дронами "Шахед" по Україні 19 грудня.

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