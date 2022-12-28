Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на ABC .

За словами міністра, Україна вже проводить дослідження та розробки дронів, які можуть боротися з іншими безпілотниками.

"Я вже можу сказати, що ситуація з безпілотниками кардинально зміниться у лютому чи березні", - зазначив Федоров.

Крім того, він розповів, що Україна закупила близько 1400 безпілотників для розвідки, нагляду за полем бою та рекогносцювання. Наступний крок, за словами міністра, – оснащення армії ударними безпілотниками.

Він уточнив, що йдеться як про дрони-камікадзе, так і про ударні. Частина їх розробляються в Україні.

Федоров підкреслив, що в майбутньому місій із ударними безпілотниками побільшає.